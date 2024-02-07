Масована ракетна атака РФ по Україні: де лунають вибухи - всі подробиці

Під час обстрілу по Україні Польща піднімали авіацію на перехоплення російської ракети.

Вранці 7 лютого Росія масовано атакує українські міста ракетами. Внаслідок обстрілу є постраждалі та жертви, а також серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

Що відомо станом на 08:30 - читайте на сайті ТСН.ua.

Вибухи лунали, зокрема, у Києві та області, у Павлограді та Кривому Розі на Дніпропетровщині, у Миколаєві, Харкові, на Львівщині та Івано-Франківщині.

У Києві: в Голосіївському районі, попередньо, горить багатоповерхівка. Частково знеструмлений Дніпровський район столиці. Місцеві повідомляють про перебої з водопостачанням. Щонайменше двоє постраждалих.

У Харкові, попередньо, попадання у Слобідському районі – пошкоджена нежитлова інфраструктура.

У Миколаєві від атаки безпілотника пошкоджений об'єкті інфраструктури газові та водопровідні мережі. 20 будинків залишилися без даху. Одна людина загинула.

У Новомосковському районі Дніпропетровщини уламки дрона, попередньо, пошкодили комунальне підприємство.

Під час обстрілу по Україні Польща піднімали авіацію на перехоплення російської ракети, яка, за даними Львівської ОВА, була за 20 км від кордону Польщі. Та згодом ворожа ціль змінила курс.

"Ракета, яка летіла в бік кордону з Польщею, змінила курс і рухається у напрямку обласного центру. Подбайте про себе та рідних", – повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, Росія масовано атакує ракетами Київ. Все, що відомо про ситуацію у столиці - читайте ТУТ.

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