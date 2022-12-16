Масована ракетна атака: Жданов пояснив логіку ударів росіян

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, під час чергової масованої атаки в п’ятницю, 16 грудня, Росія випустила по Україні понад 60 ракет.

За останні три місяці це найменша кількість ракет, яку Росія випустила по Україні під час масованого ракетного удару. Наприклад, 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети. За кількістю це перевищило всі ракетні удари від 24 лютого. А 15 листопада Росія атакувала Україну 96 ракетами. До того ж від жовтня ворог поєднував ракетні удари з атаками дронами.

Проте не цього разу. У п’ятницю, 16 грудня, Росія била по Україні винятково ракетами. Атака дронами на Київ була у середу рано-вранці, 14 грудня. Тоді ворог атакував столицю 13 дронами. Найімовірніше, Росія застосувала дрони в середу, 14 грудня, для виявлення наших систем ППО, щоб зрозуміти, де найбільш щільна ППО та як її можна обійти.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, те, що в атаці 16 грудня не брали участі дрони, може свідчити про кілька речей.

По-перше, швидше за все, з дронами проблема. Поки що їх недостатньо, щоб застосовувати.

По-друге, можливо Росія підготувала достатню кількість ракет.

В інтерв’ю The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний серед іншого розповів, що наразі коефіцієнт української ППО – 0,76.

"І росіяни використовують цей коефіцієнт ефективності, коли планують свої атаки. Це означає, що замість 76 ракет вони запускають 100, а 24 проходять і досягають цілі. А що дві ракети роблять із електростанцією? Два роки не працюватиме. Тож його треба розбудовувати", - зазначив Валерій Залужний.

За словами Олега Жданова, так, під час чергової масованої атаки росіяни випускають багато ракет, їх може бути до 100. І вони їх запускають хвилями.

"Вони б їх запустили одночасно, це було б найефективніше для них, щоб перевантажити нашу систему ППО. Тоді б не вистачало засобів ураження. І та частина ракет, яка перевищує можливості ППО, вона би просто долетіла до цілі. Але у РФ немає стільки носіїв, щоб одночасно запустити таку кількість ракет. Тому у нас тут такі, я б сказав, протиповітряні "війни" відбуваються, в тому сенсі, що росіянам треба перезаряджати ці літаки, тому вони й наносять удари хвилями. І ми перезаряджаємо нашу ППО, щоб відбивати ці хвилі. І тут, хто кого випередить. Така от гонка на випередження в плані захисту України, а у них – в плані ракетного удару по Україні", - підсумовує Олег Жданов.

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