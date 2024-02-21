Масовані атаки на Україну: якими секретами нашпиговані російські "Циркони", "Кинджали" і БпЛА

Вже майже два роки триває повномасштабна війна, яку Росія розв’язала проти України. Наша ППО збиває ракети та безпілотники, якими ворог атакує мирні міста. Збите залізяччя потрапляє на дослідження до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), де експерти встановляють, чим саме атакують окупанти наші будинки та інфраструктуру.

Тож сайт ТСН.ua дізнавався, які секрети приховують ворожі БпЛА, скільки тривають дослідження боєприпасів і як експертам вдалося встановити факт обстрілу Києва ракетою "Циркон". Виявляється, що таку збили в районі столиці не одну.

Про все це нам розповів під час інтерв’ю Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

Що зі зброї потрапляє на дослідження

– Чим саме ворог обстрілював Київ за два роки війни, уламки яких типів ракет досліджували фахівці вашого інституту?

– З початку війни Росія використовує проти України практично всі типи та класи ракет, які вони мають – це тисячі ракет різних типів. Експертами КНДІСЕ досліджувалися та продовжують надходити для аналізу частини й уламки "Калібрів" та "Кинджалів", ракет серії "Х", як сучасні (Х-101, Х-555, Х-59), так і протирадіолокаційні ракети радянського зразка "Х-31" та "Х-58".

Об’єктами досліджень стають крилаті ракети типу "Іскандер-К", ракет оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М", а також "Точки-У". Досліджуються ракети берегових комплексів "Бастіон" – "Онікс", РСЗВ – "Град", "Смерч", "Ураган", "Торнадо-С", ракети зенітних ракетних комплексів "С-300" та інші.

Окремий сегмент досліджень складають безпілотні літальні апарати. Ударні БпЛА типу "Shahed 131", велика кількість "Shahed 136" і зараз маємо об’єкти дослідження за фактом першого використання "Shahed-236". З-поміж розвідувальних "ворожих пташок" найчастішими у наших дослідженнях є БпЛА "Картограф", "Орлан-10" та "Supercam".

Частини й уламки російських ракет Х 101 / фото ТСН.ua

Ідентифікація "Кинджалів"

– Скільки разів над Києвом збивали ворожі "Кинджали"? Як вдалося встановити, що це саме цей тип ракет?

– Нашим Інститутом не ведеться статистика про кількість збитих російських ракет, однак за фактом досліджень частин та уламків "Кинджалів" проведено цілу низку експертиз.

Власне в процесі дослідження одним із основних завдань експертів є ідентифікація застосованих ракет. Це визначається шляхом дослідження маркувань, характерних особливостей конструкції виробу та його складових, специфічних вузлів та агрегатів, наявної мікроелектроніки, схем компонування частин, складу металу та складу вибухової речовини, всіх наявних матеріалів ракети, наприклад, ущільнювачів, та інших використаних експертних методів. Досить часто ці частини та уламки є складними для експертного дослідження через їхній фізичний стан, але фахівці працюють дуже деталізовано та прискіпливо з метою надання правоохоронним органам максимально повної інформації.

Щодо ідентифікації "Кинджалів", то в окремих випадках тип ракети підтверджувався маркуванням, в іншому – будовою та характерними особливостями вцілілої бойової частини і також були випадки де аналізувався склад металу, який був ідентичний до результатів попередніх досліджень, власне вже підтверджених випадків застосування "Кинджалів".

Частини й уламки російської ракети типу Циркон з маркуванняям / фото ТСН.ua

Столицю атакували дві ракети "Циркон"

– Розкажіть про уламки ракети "Циркон", як вдалося встановити, що це була саме ця новітня зброя окупантів? В ній є якісь особливі деталі чи механізми?

– 7 лютого 2024 року Росія атакувала Україну як мінімум двома ракетами 3М22 "Циркон" Київ та Київську область. Підтвердити це вдалося шляхом аналізу даних маркування частин та уламків реактивного двигуна та рульових механізмів ракет, ідентифікації вузлів і деталей, особливостей відповідного типу зброї.

Візуальна модель гіперзвукової ракети 3М22 "Циркон" / Фото: Український мілітарний портал

Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Мікроелектроніка майже не збереглася та практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження.

Зараз завершуємо здійснення заходів для визначення складу металу фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів. Значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, однак вже можемо сказати, що характеристики зброї не відповідають дійсності. Після завершення усіх досліджень зможемо надати вже фіналізований висновок.

Частини й уламки російської ракети типу Циркон / фото ТСН.ua

– Чи можна встановити по уламках дату виготовлення ракети?

– Це залежить від інформації, яку вдається отримати. Іноді дата виготовлення зчитується з маркування, в інших випадках можемо працювати з ідентифікацією елементів. Найпоширеніша практика – це значення кварталу та року дати виробництва, номеру виробу партії і подібні дані. Скажімо, якщо електронний компонент був виготовлений у 2023 році, то відповідно ракета в якій він містився була зібрана не раніше цієї дати.

Все це дуже різні випадки. Трапляється й таке, що внаслідок ураження засобами протиповітряної оборони, від російських ракет залишаються зовсім дрібні деталі без маркування та будь-якої ідентифікаційної інформації, в таких випадках встановити дату виготовлення практично неможливо.

Навіщо для уламків ракет рентген

– Скільки вашим фахівцям потрібно часу аби визначити тип збитого боєприпасу?

– Час, необхідний для визначення типу збитого боєприпасу, залежить від кількох факторів, таких як загальна складність дослідження, кількість об’єктів, питання, які цікавлять органи досудового розслідування. Наші фахівці мають достатній досвід, щоб здійснювати всі процеси максимально швидко, однак іноді для початку досліджень потрібен рентген, щоб перевірити чи ворог не застосував якісь приховані загрози і щоб дослідження вмісту вцілілих елементів зброї було безпечним.

Крім того, призначається багато комплексних експертиз до виконання яких залучені експерти різних спеціальностей. Тому тривалість дослідження залежить від конкретного випадку. У військових експертизах, коли важливо оперативно реагувати, процес може бути прискорений, але точний час може залежати від конкретних обставин.

Дослідження мікроелектроніки з бортового самописця / фото ТСН.ua

Чи стали "Шахеди" досконалими

– У соціальних мережах пишуть, що російські дрони стало важче збивати, через удосконалену систему управління. Чи так це насправді?

– Ми досліджуємо БПЛА, які атакують Україну, з самого початку їх використання. Бачимо та розуміємо всі зміни, які в них відбуваються. Перші безпілотники, які ми ідентифікуємо як "Shahed-136" повністю іранського виробництва мали маркування "M" і номер. Надалі був перехідний варіант із літерою "Ы", їх складові частини виробляли в Ірані, але збирали вже в Росії. І останнім часом ми фіксуємо також безпілотники із маркуванням "К". Вони вже російського виробництва. Змінився склад бойової частини, окремі системи та складові, але про суттєву модернізацію не йдеться. Зі своєї сторони ми максимально співпрацюємо з військовими, щоб за необхідності надавати всю необхідну інформацію, яка б могла сприяти посиленню ефективності роботи української ППО.

Обєкти дослідження експертів мікроелектроніка з російської зброї / фото ТСН.ua

Для чого трекери в "Орланах"

– Чи дійсно дрони ворога обладнанні системою зв’язку і можуть передавати координати з місця свого падіння?

– У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах (типу "Орлан-10") виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів.Такі елементи мають всі нещодавно збиті зразки БпЛА, які були надані на дослідження. Це свідчить про те, що ворогом використовуються дрони не лише для загального збору інформації, а й для відслідковування його місцезнаходження та визначення координат.

Обєкти дослідження експертів мікроелектроніка з російської зброї / фото ТСН.ua

Звідки комплектуючі у дронах – географія шокує

– Часто піднімається тема наявності іноземних комплектуючих в ракетах та дронах противника. Що саме знаходили та з яких країн?

– Компоненти, які становлять основну високотехнологічну частину ракет і дронів, виробляються не в Росії, а в інших країнах. Йдеться про системи навігації, елементи керування, мікросхеми для наведення, різноманітні чипи, датчики, плати та інші комплектуючі. Країни, компанії яких виробляють відповідні компоненти здебільшого США, Німеччина, Австрія, Ірландія, Канада, Нідерланди, Тайвань, Китай та інші.

– Яким шляхом Росія може отримувати такі комплектуючі?

– Яким чином мікроелектроніка потрапляє до Росії – це мабуть незаконні шляхи та посередництво третіх країн. Бачимо й те, що окремі компоненти є для ворога дуже потрібними і запаси їх вичерпуються, тому інформацію про виробника вони максимально приховують.

Лазерне затирання маркування на мікроелектроніці в російському дроні / фото ТСН.ua

В одному з розвідувальних безпілотних літальних апаратів у блоці, який відповідає за фіксацію, обробку та передачу відеоінформації, маркування окремих мікроелементів, тобто специфічних чипів, знищене лазером. Ці компоненти, очевидно, не мають аналогів та є критичними для ворога. Крім того, багато електронних компонентів дійсно можуть бути подвійного призначення. Санкції працюють, але звичайно нам хочеться, щоб вони працювали ще дієвіше та швидше.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про повітряні тривоги через балістику: чому загроза тепер не лише від "Кинджалів" і чим небезпечні ракети KN-23.

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