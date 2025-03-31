ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Масовані атаки на Харків: які наслідки обстрілів та що відомо про потерпілих і загиблих

Російські окупанти вкотре атакували Харків безпілотниками. Що відомо про наслідки ударів.

Наслідки атаки на Харків

Росіяни атакували Харків / © ТСН

Російські окупанти вкотре атакували Харків. У Київському районі міста пошкоджено щонайменше 13 будівель, вибито понад 120 вікон у квартирах та ще 11 — у під’їздах. Ударна хвиля також пошкодила фасад і вікна дитячого закладу, постраждали кілька автівок. Руйнування є і на підприємстві — у виробничій будівлі та складах виникли пожежі. Є потерпілі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«На місці тілесні ушкодження отримали троє осіб. Це три чоловіки від 50 до 60 років. Це співробітники підприємств, які знаходилися на території. У двох з них гострі реакції на стрес, у третього забиття колінного суглоба. Попередньо для удару ворог використав БПЛА», — каже речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Наслідки обстрілу Харкова / © ТСН

Наслідки обстрілу Харкова / © ТСН

Це вже друга поспіль атака за останні дні. У лікарнях міста досі — семеро поранених цими вихідними, серед них дівчина-підліток. Вона у тяжкому стані. Російські дрони вдарили по місту, спричинивши численні руйнування. Двоє людей тоді загинули, ще 26 зазнали поранень Окупанти цілеспрямовано атакували військовий шпиталь, грубо порушивши норми міжнародного гуманітарного права. Постраждали і медики і пацієнти. Втім станом на зараз операції в пошкодженому закладі вже відновили.

Найбільших руйнувань через ту атаку зазнали Шевченківський та Холодногірський райони.

У Шевченківському районі загиблий — 67-річний чоловік. Він почув звук дронів і біг шукати безпечне місце. Але його привалило уламками стіни та даху. Родича, який був поруч, визволили рятувальники. По-сусідству під руїнами власного дому загинула ще одна пенсіонерка. Аби впізнати жінку, слідчим довелося брати ДНК-зразки у її сина.

«Тамара була надзвичайною людиною, працювала у ляльковому театрі. Ми дружили. Сину, звичайно, пощастило Андрієві. Що його не було вдома. Але це трагедія, звичайно, божевілля», — каже сусід загиблої.

Це була дуже довга ніч, так кажуть і у військовому шпиталі міста, який теж став ціллю російських терористів. Сюди з усього міста мчали бригади швидкої, ДСНС, поліція та волонтери та небайдужі містяни.

«У черговий раз РФ здійснила злочин, з порушенням міжнародного права і Женевської конвенції. Госпіталі і лікувальні заклади в області і в місті обстрілюються уже не вперше. Це акт тероризму з боку військ РФ», — каже Едуард Хорошун, начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Військовий госпіталь після атаки дронів / © ТСН

Військовий госпіталь після атаки дронів / © ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 12:00 31 березня. Річниця звільнення Бучі! Кадри "Мрії"! Харків у вогні!

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie