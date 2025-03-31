Масовані атаки на Харків: які наслідки обстрілів та що відомо про потерпілих і загиблих

Росіяни атакували Харків / © ТСН

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Російські окупанти вкотре атакували Харків. У Київському районі міста пошкоджено щонайменше 13 будівель, вибито понад 120 вікон у квартирах та ще 11 — у під’їздах. Ударна хвиля також пошкодила фасад і вікна дитячого закладу, постраждали кілька автівок. Руйнування є і на підприємстві — у виробничій будівлі та складах виникли пожежі. Є потерпілі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«На місці тілесні ушкодження отримали троє осіб. Це три чоловіки від 50 до 60 років. Це співробітники підприємств, які знаходилися на території. У двох з них гострі реакції на стрес, у третього забиття колінного суглоба. Попередньо для удару ворог використав БПЛА», — каже речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Наслідки обстрілу Харкова / © ТСН

Це вже друга поспіль атака за останні дні. У лікарнях міста досі — семеро поранених цими вихідними, серед них дівчина-підліток. Вона у тяжкому стані. Російські дрони вдарили по місту, спричинивши численні руйнування. Двоє людей тоді загинули, ще 26 зазнали поранень Окупанти цілеспрямовано атакували військовий шпиталь, грубо порушивши норми міжнародного гуманітарного права. Постраждали і медики і пацієнти. Втім станом на зараз операції в пошкодженому закладі вже відновили.

Найбільших руйнувань через ту атаку зазнали Шевченківський та Холодногірський райони.

У Шевченківському районі загиблий — 67-річний чоловік. Він почув звук дронів і біг шукати безпечне місце. Але його привалило уламками стіни та даху. Родича, який був поруч, визволили рятувальники. По-сусідству під руїнами власного дому загинула ще одна пенсіонерка. Аби впізнати жінку, слідчим довелося брати ДНК-зразки у її сина.

«Тамара була надзвичайною людиною, працювала у ляльковому театрі. Ми дружили. Сину, звичайно, пощастило Андрієві. Що його не було вдома. Але це трагедія, звичайно, божевілля», — каже сусід загиблої.

Це була дуже довга ніч, так кажуть і у військовому шпиталі міста, який теж став ціллю російських терористів. Сюди з усього міста мчали бригади швидкої, ДСНС, поліція та волонтери та небайдужі містяни.

«У черговий раз РФ здійснила злочин, з порушенням міжнародного права і Женевської конвенції. Госпіталі і лікувальні заклади в області і в місті обстрілюються уже не вперше. Це акт тероризму з боку військ РФ», — каже Едуард Хорошун, начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Військовий госпіталь після атаки дронів / © ТСН

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