Масовані атаки “Шахедами”: чому збивати дрони стає важче і як можна їм протидіяти

Росія масовано атакує Україну дронами / © tsn.ua

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В Україні намагаються знайти ефективні засоби протидії «шахедному» терору Росії. Лише за 20 днів червня Росія запустила по Україні понад три з половиною тисячі ударних дронів. Ворог успішно масштабував виробництво смертоносних іранських БпЛА і надалі збільшуватиме кількість та інтенсивність атак по українських містах. Часу на пошуки захисту залишилося обмаль, застерігають фахівці. Хороша ж новина в тому, що виробляти протишахедну зброю українці можуть самі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

У чому небезпека нової тактики РФ

Російські атаки по великих українських містах у червні стали помітно страшнішими. Росіяни змінили тактику і тепер замість розсіяного удару практично по всій Україні обирають одне-два міста, куди направляють сотні «Шахедів» і десятки ракет, перевантажуючи систему ППО.

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Методи захисту, які використовували донедавна, втрачають ефективність. «Шахеди» стають складнішими для знешкодження системами РЕБ. Летять здебільшого на висоті близько двох кілометрів, і кулеметною чергою мобільних вогневих груп їх уже не дістати. На визначену ціль ударні дрони пікірують з великої висоти всім роєм.

Далі буде гірше, і часу вже майже не залишилося, попереджає фахівець зі зв’язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов: «Як ви знаєте, я оптиміст і б’ю на сполох лише в крайніх випадках. Росія з такою динамікою рознесе нам усю країну „Шахедами“. Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують. Якщо ми не почнемо діяти просто зараз, нашій інфраструктурі, виробництву та оборонним спорудам кінець».

Як протидіяти атакам РФ

Основним засобом протидії, вважає військовий, мали би стати дрони-перехоплювачі, масовий випуск яких був потрібен ще на вчора. Над їхньою розробкою працюють чимало компаній, і деякі вже успішно полюють на російські розвідувальні БпЛА. Та крім Zala, «Ланцетів», «Орланів», є й перші збиті «Шахеди». Однак саме масштабування — це завжди вузьке місце української оборонки. Державна машина повертається занадто неквапливо.

Одна з переваг зенітних дронів — їхня ціна. Порівняно з «Шахедом» дрон-перехоплювач може коштувати на кілька порядків дешевше.

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«Максимальна ціна засобу, який уражає „Шахед“, буде не більше, ніж 5 тисяч доларів, я вважаю, а може, в деяких випадках і менше, коли це почне масштабуватися. А ціна „Шахеда“ — це десь порядка 50 тисяч і вище, до 250 тисяч доларів», — каже експерт.

Серед мінусів зенітних дронів — час, необхідний для навчання операторів та організації скоординованої системи управління. Основною ж проблемою головнокомандувач Сирський називає вкрай малу кількість радарів. Ізраїльські радіолокаційні системи нині допомагають виявляти ворожі дрони. Однак їх потрібні тисячі, визнає головком. Днями сотню таких РЛС оперативно погодилися передати Нідерланди. Іншим перспективним напрямком створення повітряного щита, на думку Сирського, є легкомоторна авіація: «Піднімати F-16, у нього один час у повітрі коштує 40–50 тисяч доларів. Це і вартість обслуговування, запчастин, палива і всього іншого. Коли ми кажемо про легкомоторний літак, то сам літак коштує 60–70 тисяч доларів. Встановити на нього кулемет відносно просто. В чому плюс легкомоторної авіації? В порівнянні, наприклад, з тими самими зенітними дронами вони всепогодні. Швидкість його набагато більша».

Великий плюс і зенітних дронів, і легкомоторної авіації те, що «Шахеди» можуть збиватися на підльоті, а не над містами, де навіть збиті, вони спричиняють чимало руйнувань. А великий мінус — це змарнований час. Уже зараз в Алабузі напрацьовують технології ухилення «Шахедів» від дронів-перехоплювачів, які в Україні наразі виробляють як бутикову зброю. Від того, чи зможе Україна технологічно вирватися на крок попереду росіян у цих смертельних перегонах, буквально залежить наше виживання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 З АЛЛОЮ МАЗУР НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ 27 ЧЕРВНЯ — П’ЯТНИЦЯ

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