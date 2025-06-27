Масовані обстріли міст Самар і Дніпро: очевидці атаки розповіли моторошні подробиці

Росіяни завдали ракетних ударів по Дніпру та Самару / © ТСН.ua

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Пʼятеро загиблих і понад двадцятеро поранених — це наслідки ракетної атаки по місту Самар на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по області «Іскандерами» вдруге за тиждень. У вівторок під прицілом були і Самар, і Дніпро. В обласному центрі, що зазнав масштабних руйнувань, досі шукають під завалами зниклих безвісти.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

У Самару відомо про пʼятеро загиблих і 23 поранених. 46-річний чоловік помер у лікарні. Четверо поранених — у тяжкому стані. Росіяни вдарили «Іскандерами» об одинадцятій ранку, в розпал робочого дня. Виникла пожежа.

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В цей самий час атакували Самар і Дніпро у вівторок. Тоді в Самару двоє людей загинули, а у Дніпрі, де досі ведуться пошукові роботи, кількість жертв щодня збільшується. Сьогодні в місці удару знайшли двадцять першу жертву. Доля ще трьох людей, які не виходять на звʼязок після атаки у вівторок, досі невідома. Пошуки ускладнюються через те, що після удару значні руйнування, спалахнула потужна пожежа. Загалом внаслідок атаки у вівторок понад триста людей дістали поранення. Сто вісім із них — досі в лікарнях. Серед них — пʼятеро дітей. Стан чотирьох дорослих — тяжкий. У місті побито підприємства, гуртожитки, понад пʼятдесят багатоповерхівок, сотні приватних будинків, лікарню, майже сорок шкіл і дитсадків, а також церкву, льодову арену, будинок органної музики, виправну колонію.

Під ударом був і потяг «Одеса — Запоріжжя», який віз пів тисячі пасажирів і саме підʼїжджав до Дніпра. Комунальники та благодійні організації намагаються хоч якось закрити вибиті шибки та понівечені дахи. Та люди кажуть: цього недостатньо, щоб відновити житло. Лише в гуртожитках постраждало понад чотириста родин. Ці будівлі досі без електрики. Люди переїжджають до друзів або родичів, або залишаються жити в понівечених оселях. Ось що вони розповідають:

«Вікон немає, немає дверей. Все розбите, все побите. Ми не можемо поки що там мешкати. Будемо відновлюватися. Дуже страшно, але будемо вертатися сюди. Ми живі — це найголовніше», — каже Тетяна Коваленко, мешканка гуртожитку.

«Якраз це сталося, саме з дітьми обідали. Ми були з іншого боку від удару. Вікна залили, двері трошки підлатали — і ночуємо вдома. Без світла, але воду дали», — каже Володимир Мартинюк, мешканець гуртожитку.

«Пів будинку нашого — його нема. Практично весь шифер зняло, балки дві поламало опорні. Ось несуча стіна — відійшла. Вночі спиш, воно ворушиться. Страшно, але все-таки рідна домівка», — каже Володимир Поволоцький, власник приватного будинку.

Наслідки ракетного удару / © ТСН

В обох містах тривають пошукові операції. В пам’ять про загиблих у Самару оголосили дводенну жалобу — 28 і 29 червня.

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