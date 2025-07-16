Масовані обстріли України: що атакували росіяни і які наслідки "прильотів"

Атака на Україну / © tsn.ua

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Росіяни у ніч проти 16 липня вкотре масованого обстріляли Україну. Влучання зафіксовані у різних регіонах країни.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

У Харкові через російські удари є троє потерпілих. Понад півтора десятка ударів росіяни завдали по Київському району міста.

А по Кривому Рогу, на Дніпропетровщині, окупанти вдарили ракетою і майже трьома десятками «Шахедів». Понівечили промисловий об’єкт. Відомо про потерпілого підлітка — в нього тяжке поранення живота. У місті були перебої зі світлом, зараз живлення відновили.

Атакував ворог цієї ночі і Черкащину. Поблизу Умані в селах пошкоджено з десяток будинків, ферму та лінії електропередач. Зайнялися поля пшениці.

Пожежа спалахнула внаслідок обстрілу Ізмаїла — це Одещина. Там уражений інфраструктурний об’єкт.

А у Вінниці — ворожі влучання відразу на кількох ділянках. Там уже 8 поранених. На одній із локацій рятувальники гасили велику пожежу. Є «прильоти» і в області — цілями окупантів стали житлові будинки, минулося без потерпілих.

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня російські війська вдарили по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» та 400 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів. Удар припав на Кривий Ріг, Харків, Вінницю.

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Станом на 08:30 повідомлялося, що ППО ліквідувала 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Серед іншого, 145 дронів-імітаторів є локаційно втраченими/подавленими РЕБ.

На жаль, зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини ДЕНЬ 16 липня. ОБСТРІЛ ВІННИЦІ І КРИВОГУ РОГУ! СКАНДАЛ із БЛОГЕРКОЮ! Чи БЕЗПЕЧНІ КАВУНИ