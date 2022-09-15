Масовані ракетні обстріли Кривого Рогу: окупанти випустили по місту "Кинджали" та "Калібри"

По місту випустили сім ракет - після цього в оселях зникла вода, а місцева річка почала виходити з берегів.

Містяни в паніці стали скуповувати в крамницях воду і з острахом чекали на підтоплення.

Про це 15 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розповіла, що 15 вересня окупанти знову атакували Кривий Ріг.



"Голова військової адміністрації повідомив про ракетний удар. Поки нема подробиць, чекаємо на офіційну інформацію. І дійсно поки ми вдень знімали наслідки вчорашнього ракетного обстрілу у Кривому Розі, стали свідками нового. Ще до того як спрацювала сирена - практично над нашими головами зі страшенним гулом пролетіла крилата ракета. За кілька секунд пролунав гучний вибух - такий що на землі була відчутна вібрація. Згодом повідомили, що влучання було по об’єкту промислової інфраструктури. Минулося без постраждалих", - каже кореспондентка ТСН.

Ракета просвистіла ще до сирени:: подробиці ракетних обстрілів Кривого Рогу

Щодо обстрілу, який стався на передодні. То були чотири "Кинджали" та три "Калібри". За офіційним повідомленням, вони влучили у гідротехнічну споруду. І хоч минулось без постраждалих, наслідки цього удару відчуло усе місто буквально за кілька хвилин. Одразу майже по всьому Кривому Рогу зникла вода. А у тутешній річці Інгулець навпаки - її рівень почав стрімко зростати. Вода вийшла з берегів та зносила усе на своєму шляху. Свідки зафільмували міст, який просто плив річкою. Вода піднялась на 2 метри і почала заливати парки та вулиці. Затопило понад сотню приватних будинків. У багатьох з них досі стоїть вода. Людей з 30-ти вулиць, які були у зоні ризику, - евакуювали.

Над ліквідацією наслідків інженери та комунальники працювали усю ніч. Станом на зараз централізоване водопостачання майже повністю відновили. А от зупинити зростання рівня води в Інгульці було набагато складніше. Для цього довелось підривати дамби нижче за течією.

"Рівень води на дану хвилину впав уже майже на 50 см, і наступні години він буде різко падати, бо вода уже значно інше надходить в русло ріки Інгулець", - каже голова управління ДСНС Дніпропетровщини Андрій Кульбач.



Рівень води в Інгульці і далі знижується. Але роботи тривають. До власників затоплених дворів вже направили помпувальні машини, аби відкачувати воду. Також від завтра почне працювати спеціальна комісія, що має оцінити збитки містян.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічних спорудах міста.

Також російська армія вдень 15 вересня вдарила крилатою ракетою по Кривому Рогу. Вона влучила у промислове підприємство. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

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