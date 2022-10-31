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Чому Росія завдає масованих ракетних ударів по понеділках: військовий експерт пояснив

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Чому Росія завдає масованих ракетних ударів по понеділках: військовий експерт пояснив

Скриншот із відео

Аналітик не виключає, що через декілька тижнів росіяни змінять тактику обстрілів українських міст та інфраструктури.

Сьогоднішній масований ракетний обстріл інфраструктури знов припав на понеділок.

Чому саме в перший день тижня росіяни вчергове атакують Україну – про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.  

"Я не шукав би в цьому сакральності. На мій погляд, все банально зводиться до підготовки. Іншими словами, близько тижня потрібно для обслуговування техніки і того, щоб привести її до бойового положення", - каже Петро Черник.

За його словами, крім цього, противник виробляє алгоритм, привчає нас до якоїсь певної поведінки. "Але, цілком можливо, що і в цьому може бути стратегічна омана. Наприклад, 5-6 тижнів потримають нас в такій напруженості, а потім будуть намагатись пробувати інші способи. Все дуже просто – нас промацують на стратегічному рівні, з’ясовують, наскільки в нас великий запас міцності ППО. Попри те, що сьогодні день дійсно нехороший, у частині коефіцієнту корисності зі знищення повітряних цілей у нас сьогодні дуже високий успіх. Кількість збитих ракет – це неймовірно достойний результат", - проаналізував ситуацію Черник.

На запитання про те, якою може бути нова тактика, експерт припускає, що противник може змінити лише часові рамки.

"Росія в частині застосування сил та засобів на піку своїх можливостей. Класичні конвенційні озброєння використовуються в повному обсязі. Акцентую на тому, що в повному обсязі. Ніякої нової зброї вони застосувати вже не можуть. Використовують всю лінійку класичних неядерних ракет з дальністю стрільби від 120 км, закінчуючи до 5 тис. км.", - каже Черник.

До цього він додав, що Росія найближчим часом не зможе достатньо поповнити свої ракетні запаси за рахунок поставок такого високотехнологічного озброєння з Ірану. "Не погоджуюсь з тим, що це буде аж занадто багато. До того паритету, який Росія мала на початку війни, – вони не дійдуть".    

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Ігор Серов
Дата публікації
Перегляди
3414
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