Чому Росія завдає масованих ракетних ударів по понеділках: військовий експерт пояснив

Сьогоднішній масований ракетний обстріл інфраструктури знов припав на понеділок.

Чому саме в перший день тижня росіяни вчергове атакують Україну – про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

"Я не шукав би в цьому сакральності. На мій погляд, все банально зводиться до підготовки. Іншими словами, близько тижня потрібно для обслуговування техніки і того, щоб привести її до бойового положення", - каже Петро Черник.

За його словами, крім цього, противник виробляє алгоритм, привчає нас до якоїсь певної поведінки. "Але, цілком можливо, що і в цьому може бути стратегічна омана. Наприклад, 5-6 тижнів потримають нас в такій напруженості, а потім будуть намагатись пробувати інші способи. Все дуже просто – нас промацують на стратегічному рівні, з’ясовують, наскільки в нас великий запас міцності ППО. Попри те, що сьогодні день дійсно нехороший, у частині коефіцієнту корисності зі знищення повітряних цілей у нас сьогодні дуже високий успіх. Кількість збитих ракет – це неймовірно достойний результат", - проаналізував ситуацію Черник.

На запитання про те, якою може бути нова тактика, експерт припускає, що противник може змінити лише часові рамки.

"Росія в частині застосування сил та засобів на піку своїх можливостей. Класичні конвенційні озброєння використовуються в повному обсязі. Акцентую на тому, що в повному обсязі. Ніякої нової зброї вони застосувати вже не можуть. Використовують всю лінійку класичних неядерних ракет з дальністю стрільби від 120 км, закінчуючи до 5 тис. км.", - каже Черник.

До цього він додав, що Росія найближчим часом не зможе достатньо поповнити свої ракетні запаси за рахунок поставок такого високотехнологічного озброєння з Ірану. "Не погоджуюсь з тим, що це буде аж занадто багато. До того паритету, який Росія мала на початку війни, – вони не дійдуть".

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