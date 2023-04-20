Масовані ракетні удари по Україні: експерт розповів, які запаси має РФ

Від початку війни РФ використала для бомбардування України близько 4 750 ракет різної дальності на 16 мільярдів доларів. Через дефіцит "Калібрів" і Х-555/Х-101 Москва змушена використовувати дорогі Х-47 "Кинджали", неточні Х-22 та значно зменшити інтенсивність обстрілів. Про це повідомляє видання Forbes. Чи може Росія повторити знищення інфраструктури на наступну зиму? Скільки ракет вона виробляє зараз та чи може збільшити своє виробництво?

Про це розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник.

"В тих обсягах, які потрібні Росії, вони збільшити (виробництво ракет — ред.) не зможуть. Максимум, чого вони досягають на цю хвилину — це від 40 до 60 ракет. Дані дуже сильно різняться. У першу чергу далекобійні Х-101 — може завдавати ударів до 5 000 км і ракети морського базування 3М14 "Калібр" у межах 2 500 км, запускається з акваторії Чорного моря з відповідних носіїв. Цей показник, мені здається, росіяни не зможуть перевершити. Звичайно, є ще так звані ракети середнього радіусу дії — Х-31, Х-35, Х-58, Х-38 — лінійка дуже довга. Вони можуть мати радіус ураження від 110 до 290 км з важкими бойовими частинами від 100 до 250 км тут в якійсь частині також будуть мати успіхи. Але давайте підемо від протилежного — якщо понад 5 тисяч ракетних пусків, а я думаю, що разом із "шахедами" і з ракетними комплексами С-300 в режимі повітря-повітря ця цифра значно більша, вони не змогли досягти того завдання, яке вони перед собою ставили. Тобто кинути Україну у пітьму і холод їм не вдалося. Україна навіть змогла у цьому місяці почати експорт електроенергії. То на що вони розраховують, коли щільність нашої системи ППО буде тільки наростати", — зазначив він.

Петро Черник переконаний, що завтрашній "Рамштайн" буде нічим іншим, як звірюванням годинників саме у частині потужності ППО.

Нагадаємо, 21 квітня на військово-повітряній базі у Німеччині відбудеться 11 засідання Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн". Він об’єднує понад 50 країн світу. Очолить особисту зустріч Контактної групи з оборони України очільник Міноборони США Ллойд Остін.

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