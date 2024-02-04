Масовані ракетні удари Росії можуть почастішати: Жданов назвав дату

Російські масовані атаки по Україні можуть почастішати, якщо Північна Корея (КНДР) постачатиме їй ракети.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Скоріше за все, Росія готується десь за місяць. Раніше вони навряд чи почнуть. Десь від другої половини лютого до середини березня. Там якраз і річниця повномасштабного вторгнення і плюс під президентські вибори їм потрібно буде показати перемоги на лінії фронту. Піхотою вони сьогодні нічого досягти не можуть. Я думаю, що вони за місяць піднакопичать ракети, трошки попросять у Північної Кореї, можливо ще в Ірана ще — там теж є що просити. Так що я думаю, що вони можуть вдатися до масованих атак”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, Росія використала для масованого повітряного удару по Україні ракети з Північної Кореї.

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