Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
821
Час на прочитання
2 хв

Масовані удари по Україні можуть почастішати: Жданов попередив про небезпеку

Наступний масований удар може відбутися найближчим часом.

Автор публікації
Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Російська армія може регулярно влаштовувати масовані ракетно-дронові удари по Україні — навіть через день-два.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Вони можуть влаштовувати такі удари через день. Фактично, їм потрібна одна доба, щоб снарядити авіацію і підвезти чергову партію „Гераній“ китайсько-російських до пускових установок чи площадок пуску. Справа в тому, що вони два тижні накопичували. У липні Буданов казав, що в в РФ станом на липень збільшили виробництво до 230 дронів різних типів на добу. А тепер подивіться графік пуску чи зведення Повітряних Сил по пускам дронів. Все, що менше 230 — то було покладено на склади», — пояснює військовий експерт.

Крім того, РФ постійно виробляє та накопичує ракети різних типів — понад 100 на місяць. Водночас російська армія витрачає для ударів по Україні набагато менше, каже Олег Жданов.

«З тих дронів, які ми відмінсовуємо від числа 230 — щонайменше половина бойових. Решта то імітатори. Вони на сьогоднішній день, я думаю, мають запас декілька тисяч дронів. Фактично, що потрібно? Спорядити літаки. У них достатньо літаків, щоб не використовувати їх кожного разу, а міняти. Там з десяток чи два десятка у них на крилі є. Вони навіть піднімають в повітря більше літаків, ніж пускають ракет. Два-три літаки несуть ракети, а решта просто створює масованість для того, щоб ми якомога більше злякалися і для того, щоб відволікти наші радіотехнічні засоби від моменту визначення пуску ракети. Це дуже важливий момент для систем ППО, для того, щоб почати їх відслідковувати і прогнозувати місця перехоплення цих ракет за їхнім курсом», — каже Олег Жданов.

На його думку, наступний масований удар може відбутися найближчим часом:

«Через день вони можуть декілька таких масованих ударів провести. Потім пауза буде один-два тижні і може бути повтор».

Ракетний удар по Україні 7 вересня

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня Росія здійснила наймасштабніший повітряний удар по Україні від початку повномасштабного вторгнення.

За даними Повітряних сил України, армія РФ застосувала 818 засобів повітряного нападу, зокрема ударні дрони, балістичні і гіперзвукові ракети.

