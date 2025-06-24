Масовані удари раз на тиждень: Жданов попередив про небезпеку та проблеми з ППО

Олег Жданов / © ТСН

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Росія завдала масованого ракетно-шахедного удару по Києву в ніч проти 23 червня. РФ застосувала 352 дрони та 16 ракет різного типу. Внаслідок атаки частково зруйновано житловий будинок. Наразі відомо про вісім загиблих, пошукова операція триває. Це вже друга поспіль атака по цивільній забудові в столиці із великою кількістю жертв.

Чи може Росія продовжувати завдавати масованих ударів із також ж інтенсивністю, чому ми бачимо такі жахливі наслідки атак та чому ППО не вдається збивати усе — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Удар РФ по Києву 23 червня: що не вдалося збити

У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 23 червня противник атакував 368 засобами повітряного нападу:

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352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами (до 160 із них — «Шахеди»

11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23

5 крилатими ракетами Іскандер-К

Основний напрямок удару — Київ. Протиповітряна оборона знешкодила 354 засоби повітряного нападу. 158 збито вогневими засобами, 196 — локаційно втрачені.

За попередніми даними, не вдалося збити:

13 БпЛА

1 ракету Іскандер-М/KN-23

Зафіксовано прямі влучання у шести локаціях, а також падіння збитих уламків на 25 локаціях Києві та області.

Росія може влаштовувати масовані удари щотижня

За словами Олега Жданова, російська армія перейшла до масованих атак раз на тиждень і може продовжувати в цьому ж темпі.

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Це дозволяють темпи виробництва безпілотників. РФ вийшла на цифру близько 170 одиниць різних типів на добу. Схожа ситуація і з ракетами.

«Ми бачили статистику, яку опублікувало наше Головне управління розвідки в суботу. У них 500 балістичних ракет «Іскандер». Якщо по 4-5 ракет на тиждень, так на 100 тижнів вистачить, це на два роки майже. 300 крилатих ракет «Іскандер», 400 «Калібрів», і навіть «Кинжала» вони наклепали 150 — це якщо ми говоримо про аеробалістику. І 60 ракет вони мають КН-23 північно-корейського виробництва. Так вони ж все ще виробляють, обходячи санкції. По ракетах картина непогана на сьогоднішній день», — каже Олег Жданов.

Він додає, що цього разу було застосовано мало ракет, порівняно зі звичайними масованими ударами, коли РФ завдавала їх раз на місяць.

«А раз на тиждень — дуже проста методика. Дивіться на витрату, на кількість застосування дронів. Якщо менше 170, то все, що різниця, це все пішло на склад. Значить за 5-7 днів буде черговий отакий наліт, в якому буде 300-400 дронів ударних і обманок», — каже Олег Жданов.

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Чому атаки мають страшні наслідки

Росія збільшила вагу бойової частини «Шахеда» майже вдвічі, пояснює експерт. Тепер безпілотник може пролетіти меншу відстань, але призводить до таких жахливих наслідків, як ми бачимо в Києві та інших містах.

«Починалося все з 30 кг тротилу, потім було 50 кг, потім 70 кг, а зараз вже близько 100 кг. Вони зменшують дальність за рахунок палива і роблять більш легкою конструкцію, застосовуючи полімери. „Шахед“ раніше міг на півтори тисячі кілометрів літати. А зараз він на до тисячі кілометрів, а може і менше — до 700, але цього вистачає, і 100 кг вибухівки він несе. Тому і такі жахливі наслідки», — каже Олег Жданов.

Чому ППО не вдається збивати всі «Шахеди»

Російська армія запускає повітряні цілі хвилями — одна за одною, тому наша система ППО не завжди встигає реагувати, пояснює експерт. Крім того, РФ постійно вдосконалює і змінює характеристику польоту.

«Вони збільшили висоту польоту „Шахедів, і у нас одразу ж відпала… Ефективність мобільних вогневих груп сьогодні складає не більше 40%. Тобто фактично більша половина вогневих груп не здатні вразити „Шахед“», — каже Олег Жданов.

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Він пояснює: наприклад, кулемет Browning, яким збивають безпілотники, може вражати цілі на висоті до 1700 метрів.

«Я тут спостерігаю у себе, прожектори підсвічують безпілотник, але він йде на висоті 3 км. І все. На жаль, дуже дивно, що стільки часу минуло, а ми досі не переозброїли наші вогневі групи на автоматичні гармати ЗУ-23-2, у них 4 км дальність. У мене знайомі волонтери збирають на тепловізійні приціли для мобільних вогневих груп. На четвертий рік війни у нас немає не радіолокаційних… ну вони є, але відсоток їхній мінімальний в складі мобільних вогневих груп. А це ж точність ведення вогню. Навіть якщо ми дістаємо, але треба ж влучити. А якщо радіолокаційний чи тепловізійний приціл, то шансів набагато більше», — пояснює експерт.

Чим особливий останній ракетний удар РФ

За словами Олега Жданова, російська армія продовжує застосовувати комбіновані удари. Коли «Шахеди» починають атакувати об’єкти, в цей момент прилітає балістика і крилаті ракети.

«Сьогодні крилаті ракети трошки „запізнилися“, були аж о 4-й ранку, а основний бій був десь від першої до другої ночі. Те, що різні типи засобів повітряного нападу приходять до цілі в один момент — це для нас найважче», — пояснює експерт.

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Росія точково б’є по містах

Ми також спостерігаємо зосередженість вогню в нальотах, каже Олег Жданов. Росія обирає місто і точково завдає масованого удару, як по Києву сьогодні вночі та минулого тижня.

«Тут нічого дивного. Вони хочуть підвищити рівень ефективності і досягти максимального результату в плані терору — і населення, і знищення об’єктів. Ми постійно говоримо, що треба переходити до такої ж тактики. Якщо летить наших 100 дронів, то максимум на два об’єкти. І вони повинні рознести, перевантажити ППО, рознести їх вщент. Ось що вони і роблять… Вони, на жаль, набагато швидше нас реагують, гнучкіші, ніж ми в плані досягнення ефективності вогневого впливу на нас», — вважає експерт.

ППО може стикнутися з великою проблемою

На думку Олега Жданова, в Україні може виникнути проблема з ракетами для ППО, якщо Росія буде продовжувати масовані комбіновані атаки в такому ж темпі — раз на тиждень.

«Якщо в нас будуть при такій частоті раз на тиждень, а може частіше — 5 разів на місяць, якщо рахувати на 5-6 день, то у нас буде проблема з постачанням ракет для ППО. Такі комплекси, як IRIS-T — у нас є два варіанти: малої дальності до 20 кілометрів, є середньої дальності до 45 кілометрів. Але там вже вартість ракет і їх виготовлення…. Коли йде 140 ударних дронів, яких не тисне РЕБ, їх треба збивати. 140 ракет кожен тиждень — це шалена буде і вартість, і не знаю, чи потягне німецьке виробництво такої кількості ракет. Так що для нас це не зовсім гарні новини», — каже Олег Жданов.

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