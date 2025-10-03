Масовані удари РФ стануть непередбачувані: Жданов назвав ціль останньої атаки і попередив про небезпеку

Російський диктатор Володимир Путін / © ТСН

Росія завдала підступного масованого удару по Україні у ніч проти 3 жовтня. Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру і випустила 380 дронів і 35 ракет різних типів, не застосувавши при цьому стратегічну авіацію.

Чим був особливий масований удар, чому багато цілей не вдалося збити та коли чекати наступної атаки — про це у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чим був особливий масований удар

На думку Олега Жданова, російська армія боїться контрнаступальних дій з боку Збройних сил України, тому вдалася до атаки по прифронтовим областям. Основний удар був спрямований на Харківську і Полтавська області. Також постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

«Основний упор йшов на інфраструктуру і на енергетику. Інфраструктура мається на увазі залізниця і енергетика — підстанції. Вони дуже бояться резервів, накопичення наших резервів. Тому вони і зробили такий крок», — каже експерт.

Він звернув увагу, що російська армія не застосовувала ракети Х-101:

«Замість цього вони застосували ракети Х-59. Це особливість для цього нальоту. Раніше такого не було. Я думаю, що це, по-перше, недостатня кількість ракет. По-друге, робота стратегічної авіації, моторесурс літаків. І вони їх перекидають зараз знов на авіабазу «Українка». А ця авіабаза знаходиться на Далекому Сході. Тобто за Урал переганяють. За останню добу п’ять літаків Ту-95 туди було перекинуто, два літаки Ту-160, ну і транспортники Іл-78 і Іл-20. Тобто вони прибирають стратегічну авіацію з території європейської частини Росії».

За даними Повітряних сил, ворог випустив загалом 35 ракет різних типів:

7 балістичних ракет Іскандер-М

21 крилату ракету Іскандер-К

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69

381 ударний БпЛА

За словами Олега Жданова, російська армія має на озброєнні досить багато ракет для тактичної авіації, зокрема Х-59. Більше того, в РФ продовжують їх виробляти.

«Це Су-35, Су-34 — фронтовий бомбардувальник. І він може піднімати 6 чи 8 ракет на борт за один раз. Дальність її 300 кілометрів. Вона менше по потужності, але вона надзвукова і її дуже важко збивати. Можна збити, але на коротких дистанціях це зробити важко», — каже експерт.

Тим більше, що у нас недостатньо засобів ППО, додає Олег Жданов:

«Особливо для створення фронтальної системи ППО вздовж кордону. Ми об’єктову ППО створюємо. Так от тут ми підходимо до Чернігова. Я так розумію, що там місцева влада, військова адміністрація, повністю усунулася від питання створення мобільних вогневих груп і взагалі побудови системи оборони разом з силами оборони України. Тому там така ситуація… Це проблема».

Масовані удари РФ можуть стати непередбачувані

Те, що російська армія не використала стратегічну авіацію під час масованого удару може бути ще однією особливістю, каже Олег Жданов.

«В тому сенсі, що ми знаємо частоти, на яких працює стратегічна авіація РФ. І там діапазон зовсім інший для роботи засобів радіозв’язку. Ми їх прослуховуємо. І як тільки там є активність, ми вже знаємо, що сьогодні вночі може бути авіаційний удар стратегічною авіацією», — пояснює експерт.

Тобто масований ракетний удар РФ по Україні зазвичай був прогнозований. Моніторингові канали попереджають про активність стратегічної авіації з вечора або пізно вночі, і у людей є час сховатися в укриття. Однак із стратегічною авіацією ситуація зовсім інша.

«Стратегічна авіація — там зовсім все по-іншому, там інший діапазон, там інші частоти, і дійсно для нас це може бути несподіванкою. Вони йдуть на малих висотах, в зоні непомітності радіолокаційних станцій. І вони можуть не залітати на територію, в повітряний простір України, а наносити удари з прикордонних територій. За 20 кілометрів до кордону пілот може скинути ці ракети, а вони йдуть самонаведенням або по координатах, або по характерних ознаках цілі, і все, він розвертається і йде знову на свій аеродром», — каже військовий експерт.

Ми не можемо передбачувати такі удари, зазначив Олег Жданов.

Росія може регулярно повторювати такі удари

Водночас Росія має в запасах і виробляє достатньо безпілотників, щоб завдавати масованих ударів по Україні раз на тиждень, нагадує експерт:

«300-400 безпілотників вони завжди мають в запасі для того, щоб нанести масовий удар по території України. А тактичною авіацією можна повторювати такі удари хоч кожного дня. Достатньо кілька годин для підготовки літака. Літак треба обслужити, заправити, підвісити на нього ракети, пілот відпочив або заміна пілота. Зазвичай в авіації просто міняють пілотів, свіжий екіпаж сідає. Літак може здійснювати до 2-3 бойових вильотів за добу. А якщо брати штатного пілота і дати йому відпочити 8-12 годин, то рахуйте, раз на добу він може зробити бойовий виліт».

Крім того, в Росії продовжують виробляти ракети.

«Бачите, вони вже трохи відходять С-300 ракети, їх дуже рідко використовують в якості земля-земля, як раніше Харків зносили. С-400 трохи застосовували і перестали, їх мало. Ракет Х-101, Х-555, я так розумію, теж не дуже багато, плюс вони побоюються за свою стратегічну авіацію», — каже Олег Жданов.

Він додає, що російська армія могла не використовувати стратегічну авіацію через спробу України атакувати аеродром «Енгельс». За словами Олега Жданова, в РФ могли просто «змінити гравця на полі бою» і вдатися до нової тактики:

«Стратегічна авіація могла бути ще не застосована і перегнана за Урал в зв’язку з нашою спробою атакувати аеродром „Енгельс“ позавчора. Об’єктивного контролю підтвердження, що наші дрони долетіли туди, немає. Можливо, вони збили все, але вони злякалися і просто могли прибрати стратегічну авіацію за Урал і застосувати тактичну авіацію. Могла бути просто заміна, як гравця на полі бою, скажімо так».