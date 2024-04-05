Масований обстріл Харкова: що відомо про наслідки ударів та цинічну тактику росіян (фото, відео)

У Харкові усувають наслідки ще й учорашньої атаки безпілотників. П’ятнадцять "Шахедів" запустили росіяни напередодні по місту. Ударів завдавали двома хвилями. Загинула жінка, а під час повторного обстрілу - троє рятувальників. У лікарнях досі ще п’ятеро поранених.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Що відомо про обстріл Харкова

Три поверхи у будинку зруйновані внаслідок потужного вибуху безпілотника, від квартир лишилися руїни. Стіни потрощилися та посипалися униз. Комунальники другий день намагаються прибрати будівельне сміття.

Місто окупанти аткували вночі, коли люди вже спали. Тут загинула жінка, її сусіди дивом врятувалися.

"Відкрила очі, а стелі немає. Щось зверху горить. Ми вийшли, мене починають обтирати. Кажуть: ви вся в крові. А я кажу: це не моя кров. Це кров мого чоловіка. Він поруч спав. Йому голову перемотували, текла кров", - каже жителька Харкова.

У Харкові ліквідовують наслідки обстрілу

На другий день після атаки люди, чиї квартири вціліли, забивають вікна і наводять лад в оселях. Вчорашня атака безпілотників стала однією з наймасовіших від початку року. Росіяни запустили на місто півтора десятки "Шахедів". Удари наносили двома хвилями.

Окупанти вбили рятувальників у Харкові

Після першого влучання у житловий будинок на місце одразу ж рушили рятувальники, медики та поліцейські. Втім за лічені хвилини ворог вдарив знов. Під удар потрапили троє рятувальників. На цих кадрах молодий вогнеборець плаче на місці загибелі свого батька.

Володимир разом із батьком приїхав по виклику після першого удару. Коли пролунав другий - батько загинув на місці. Владиславу Логінову було 52. Від тяжких травм померли і його колеги - 41-річний Володимир Матюшенко та 32-річний Сергій Байдалінов. Днями у Харкові прощатимуться із загиблими.

Окрім житлових будинків росіяни знову вдарили і по критичній інфраструктурі. У місті - дефіцит електроенергії. 500 тисяч споживачів Харкова та прилеглих районів - опинились без світла. Зранку навіть довелось зупиняти рух потягів у метро. На зупинках автобусів вишикувались черги, аби дістатися роботи люди зупиняли автівки.

Наслідки удару по Харкову

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Раніше Терехов прокоментував чутки про евакуацію та новий наступ на Харків.

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