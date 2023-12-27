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Масований обстріл Херсона та ракетний удар по Чорнобаївці: що відомо про наслідки, ексклюзивне відео

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Масований обстріл Херсона та ракетний удар по Чорнобаївці: що відомо про наслідки, ексклюзивне відео

Обстріл Херсона

Окупанти нещадно обстрілювали Херсонщину

Російська терористична армія завдала масованого удару по Херсонщині - у Херсоні окупанти поцілили по вокзалу, де загинув поліцейський. Також росіяни ракетами атакували Чорнобаївку. 

Про це з місця подій повідомила кореспондентка ТСН Наталія Нагорна. 

Окупанти напередодні масовано обстріляли Херсон, вдарили по залізничному вокзалі. На місці трагедії загинув працівник поліції, є поранені. 

Наталія Нагорна у Херсоні / ©
Наталія Нагорна у Херсоні

ТСН показала ексклюзивні кадри після обстрілів. Наразі люди оговтуються від тяжкої ночі. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:  Росіяни цілили у ВОКЗАЛ Херсона! ЕКСКЛЮЗИВНІ кадри ТСН після обстрілу

Російські терористи також завдали ракетного удару по селищу Чорнобаївка. Попередньо, могли стріляти С-300. Там окупанти пошкодили сільськогосподарське підприємство, є поранені. 

Обстріл Чорнобаївки / ©
Обстріл Чорнобаївки

"Постраждало приватне сільськогосподарське підприємство, школа-ліцей та приватні будинки поруч. Одна людина у тяжкому стані, інша - у середньому і двоє у легкому", - каже голова Чорнобаївської ВА Ігор Дудар. 

Обстріл Чорнобаївки / ©
Обстріл Чорнобаївки

Раніше ми писали, що відомо про загиблого внаслідок обстрілу Херсона лейтенанта поліції.

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Дата публікації
Перегляди
475
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