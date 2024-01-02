Масований обстріл Києва "Кинджалами": чого хоче Путін та чи будуть нові ракетні удари

Росія влаштувала найбільшу масовану атаку на Київ від початку війни. Вночі, 2 січня, місто атакували 35 баражуючих боєприпасів типу "Shahed", а під ранок на столицю полетіли крилаті ракети окупантів. Їх, за попередніми даними, випустили майже сотню. Загалом у Києві та області сили ППО збили 62 ворожі ракети, а також 10 гіперзвукових "Кинджалів" та три крилаті ракети "Калібр".

Ранковий Київ здригався від потужних вибухів, а небо затягнуло димом від пожеж. У місті є руйнування житлової забудови, зафіксовані пошкодження інфраструктури. Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі, де російська ракета влучила в багатоповерхівку.

Це був по-справжньому хижий наліт на мирне місто. В результаті атаки загинуло двоє людей, 49 осіб постраждали. У більшості мінно-вибухові травми.

Ракетний удар по Києву 2 січня 2024 року

"Помста за Бєлгород"

Що хотів досягнути цією атакою ворог і навіщо гатив ракетами по місту у світлий час доби, сайт ТСН.ua запитав у військового експерта Ігоря Романенка.

"У ворога широкий спектр цілей щодо застосування крилатих ракет. Це і військові цілі, і цивільні. Зараз він прагне підірвати морально-психологічний стан населення Києва, залякати людей. До того ж Путіну потрібно було показати своєму загалу помсту за "прильоти" по Бєлгороду. Гадаю, що масований обстріл Києва – демонстрація електорату, мовляв, бачите, як ми мстимося за росіян та боремося з терористами, фашистами, націоналістами. Усі ролики з вибухами у Києві одразу потрапляють на російське телебачення і подаються "споживачам" під потрібним для Путіна соусом", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Ракетний удар по Києву 2 січня 2024 року

Викривлена реальність та погрози

Військовий експерт додає, що Путін грає у подвійну гру. Нашим західним партнерам він показує наслідки атаки по Бєлгороду, мовляв, подивіться, які у нас страшні втрати – українці вбивають дітей і нищать цивільну інфраструктуру.

"Російський диктатор намагається підсунути нашим партнерам фальшиву картинку, яку здобрюють викривленою інформацією, що ця війна надовго, що вона дуже затратна, що українці нічим не відрізняються від росіян – б’ють по цивільним об’єктам. Тим самим диктатор намагається всадовити західних політиків за стіл перемовин. Він просто хоче легалізувати вже захоплені українські території. А тим, хто не погоджується на перемовини, натякає, ви подивіться, що ми робимо з Україною, можете стати наступними. Особливо це стосується країн Балтії, Польщі, Фінляндії, Румунії, вже не кажучи про Молдову, яка поки не член НАТО. Все це – комплексні методі впливу, які використовує диктатор", - пояснює Ігор Романенко.

Він запевняє, що ворог використовує будь-яку нагоду, щоб очорнити Україну і робить усе можливе, щоб переконати у цьому західних партнерів.

"Комусь це може бути схожим на поведінку божевільного. Але Путін не з’їхав з глузду. Він просто кагебіст, який послідовно проводить своє маніакальне бачення "руского міра", на що витрачає вже третє десятиліття свого життя. Це потрібно чітко розуміти. А відповіддю для нього може бути лише зміцнення нашої рішучості, щоб боротися проти такого підступного ворога", - додає Ігор Романенко.

Ракетний удар по Києву 2 січня 2024 року

Чого хоче досягнути Росія?

Експерт вважає, що подібними атаками Росія переслідує декілька цілей.

"Росіяни ведуть активну інформаційну війну. Один з їх наративів – це посіяти паніку, мовляв, обстріли будуть тривати далі – потрібно тікати з великих міст і взагалі з України. Це вони підкріплюють ракетними ударами. Грають на темі мобілізації, користуючись тим, що у нас вона просувається повільно та з проблемами. Намагаються вбити кілка між мешканцями західної та східної України. Мовляв, навіщо мають страждати на фронті мешканці західних областей – віддайте нам схід і південь України та живіть собі, як хочете – у НАТО вступайте або в ЄС. А громадянам східних та південних регіонів вони втокмачують, що фашисти і націоналісти з заходу втягнули їх у цю криваву війну, мовляв, навіщо вам боротися – зустрічайте нас з квітами і давайте припиняти війну", - додає Ігор Романенко.

Київ випробовують на міцність

Військовий експерт наголошує, що киянам потрібно бути готовими до боротьби. Їм треба навчитися жити у нових умовах під час війни – працювати та допомагати ЗСУ.

"Обстріли не будуть щоденними, у ворога немає на це сил, бо кожна така атака потребує значної підготовки. Але все ж подібні атаки будуть, бо такі можливості у Росії є. Путін буде намагатися це робити, для нього це як експеримент – як морально та психологічно зламати кияни. Київ – це серце України. Диктатор гадає, якщо зламати кияни, то і інші регіони швидше посипляться. Два роки тому вони наступали на Київ, щоб саме цього досягнути, але отримали по зубах. Тому киянам варто шукати друге дихання, як під час бігу на довгу дистанцію. Це буде важко, але потрібно зібратися та продовжувати боротьбу", - пояснює військовий експерт.

Ракетний удар по Києву 2 січня 2024 року

Змінюють тактику нанесення ударів

Ігор Романенко додає, що Росія постійно змінює тактику нанесення ударів по Києву та Харкову – це навіть помітно під час двох останніх обстрілів цих міст. Вони весь час знаходяться у пошуку зручних маршрутів для атак, а також комбінують масовані удари. Бо, на жаль, можливості для цього у них є – велика кількість типів і засобів для повітряного нападу.

Експерт зазначає, що ворог запускає баражуючі боєприпаси типу "Shahed" саме вночі, бо це більш ефективно – їх важче збити у темний час доби.

"Певний час росіяни атакували столицю дешевими дронами – це був один рівень. Потім до атак долучали невеличку кількість ракет – це був другий рівень впливу і, відповідно, наслідків для нас. А найбільш ефективним для окупантів є масований удар. Він перенапружує системи протиповітряної та протиракетної оборони, бо засобів для відбиття таких атак у нас не так вже й багато. Проти масованої атаки не вистроїть жодна ППО світу, це ми бачили на прикладі Ізраїлю, коли на них полетіли тисячі реактивних снарядів і чотирьохрівнева ППО не впоралася з цим. Кожна протиракетна система має свої технічні та тактичні можливості, а у нас і територія більша та й можливості не такі потужні. Тому це критично та реально потрібно оцінювати", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, навіщо Путін витрачає ракети на Київ та до чого тут помста за Різдво.

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