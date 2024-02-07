Масований обстріл: що могло бути ціллю Путіна і навіщо ракета летіла до кордону з Польщею

Росія знову завдала масованого удару по Україні. Ворог здійснив серію ударів, 7 лютого, використовуючи – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Одною з основних цілей став Київ.

Терор проти цивільних людей

Цілями росіян у столиці стали – дві високовольтні лінії та теплотраса у Дніпровському районі. Електропостачання вже відновлено, а тепло споживачам обіцяють повернути до кінця доби.

Масований обстріл Києва 7 лютого 2024 року

У Голосіївському районі уламки російської ракети влучили в будівлю СТО знищивши декілька десятків автомобілів. Також постраждав багатоповерховий будинок, де спалахнула масштабна пожежа. Полум’я охопило верхні поверхи 18-ти поверхової житлової будівлі. В результаті ворожої атаки загинуло чотири мешканці будинку, 40 людей отримали поранення, серед них і вагітна жінка.

Масований обстріл Києва 7 лютого 2024 року

Росіяни вкотре довели, що вони звичайні терористи, які нищать цивільні об’єкти та людей в Україні.

"Для атаки ворог застосував практично усі наявні у нього засоби повітряного нападу – "Шахеди", балістичні, крилаті, зенітні керовані ракети. Для нанесення удару ворог використовував пускові платформи літаків Ту-95МС та Ту-22М3 для запуску високошвидкісних ракет", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Шукають шпарину в обороні

Військовий експерт додає, що ворог наносив по Україні саме комбінований удар.

Багатьох здивувало, що спочатку крилаті ракети пройшли повз Київ та певний час маневрували над Вінницькою та Хмельницькою областями, а потім взяли курс на Київ.

"Київ з самого початку був ціллю, просто ворог вирішив не атакувати зі сходу або з півночі, де на них могли чекати наші засоби ППО, а вдарити саме з південно-західного напрямку шукаючи хоч якусь шпарину. Звісно, що такі маневри виснажують ППО, збивають пильність. Це ще раз свідчить про те, що окупанти постійно шукають можливості для ефективного нанесення ударів по Києву", - розповідає Ігор Романенко.

Пропускаємо балістику

Він додає, що росіянами для атаки було використано 64 засоби повітряного нападу різного типу – чимала кількість. До речі, сили протиповітряної оборони знищили 44 цілі.

"Більше всього знищено саме "Шахедів" та крилатих ракет, а ось балістика ворога залишається важкою ціллю для наших протиракетних комплексів. Їх кількість та боєздатність потрібно постійно посилювати, аби ворогу не вдавалося її виснажувати будь-якими маневрами та хитрощами", - каже Ігор Романенко.

Вирва після влучання ракети у Дніпровському районі

Київ атакували новою зброєю?

Сьогодні вранці росіяни могли атакувати Київ новою ракетою 3М22 "Циркон". Вона залишила глибоку вирву у Дніпровському районі. У Мережі публікують фото деталей від ракети з маркуванням.

На деталі ракети є маркування / фото з відкритих джерел

"Циркон" – перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань в Росії.

За характеристиками – це гібрид "Кинджала" та "Онікса". Її могли запустити по Києву з підводного човна або з пускової установки.

"Таке цілком можливо. "Циркон" – це для росіян нова ракета, вона має потужну швидкість. Прогнозувалося, що росіяни можуть їх використовувати. Це більше корабельна ракета. Знаю, що Путін особисто відправляв на бойове чергування військовий корабель з цими ракетами. Після цього були випробування, вона швидша від російської ракети "Іскандер-М". Тому більш складніша для знищення", - зауважує Ігор Романенко.

Що було ціллю у Києві

Експерт каже, що навряд чи цього разу ціллю ворога у столиці були енергетичні об’єкти. З минулого року, окупанти побачили, що ця тактика малоефективна – українців цим не налякаєш.

За словами Романенка, Путін насамперед хоче досягти результатів на фронті, тому вони б’ють "Шахедами" по об’єктах безпосередньо на лінії зіткнення і по військових об’єктах на території України.

"У Києві їх цікавлять "центри ухвалення рішень", підприємства вітчизняного ВПК, а також аеродроми, де є літаки, які спроможні бути носіями ракет Scalpel та Storm Shadow, які для них найбільш болючі і ефективно їх знищують. Тому цілі для своїх ракет росіяни ретельно коригують, а рішення щодо нанесення удару приймає сам Путін", - зазначає Ігор Романенко.

Наслідки ракетного удару по столиці 7 лютого 2024 року

Навіщо провокують Польщу?

Підчас ранкової атаки російська крилата ракета наблизилася до кордону з Польщею, але за 20 кілометрів різко змінила напрямок на Львівщину. Звісно, що на подію відреагували польські військові – підняли у повітря F-16.

"Росіяни зацікавлені у тому, щоб у світі виникало якомога більше конфліктів, аби відволікти увагу від України. Вони активно сприяли та роздмухували військовий конфлікт в Ізраїлі, підігруючи терористам з Палестини. А ракети росіян вже прилітали до Польщі, Румунії та Молдови. Серед цих країн, поляки, у військовому плані найбільше підготовлені, тому, гадаю, росіяни їх провокують такими діями аби підвищити градус напруги. Тому ракета на кордоні з Польщею – це наперед спланована провокація", - розповідає Ігор Романенко.

Чи будуть нові атаки?

Військовий експерт каже, що потрібно готуватися до повторення нових атак ворога.

"На жаль, нові атаки будуть. Ворог збирається з силами і буде продовжувати атаки, як тільки цього почне вимагати Путін. Використані сьогодні 64 повітряні засоби нападу – це чимала кількість, їх необхідно відновлювати – купувати або виробляти. А ще розробляти стратегію для нової атаки.

Наслідки ракетного удару по столиці 7 лютого 2024 року

Путін на цьому не зупиниться, російська пропаганда вже втовкмачила у голови росіян, що вони воюють ледве не з усім світом, принаймні з 50-ма країнами, які підтримують Україну. Тому не варто себе тішити ілюзіями, що ось вони використали ракети і все закінчиться, ні – вони будуть продовжувати атакувати. Тому нам потрібно зміцнювати потенціал протиповітряної та протиракетної оборони", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про масований обстріл Києва "Кинджалами": чого хоче Путін та чи будуть нові ракетні удари.

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