Масований ракетний обстріл Харкова: куди "прилетіло" і що кажуть люди про терористичні удари РФ (фото, відео)

Російська терористична армія не припиняє масовані обстріли Харкова. Станом на зараз відомо про 62 постраждалих, серед яких 6 дітей. Ще одна людина загинула. Шість ракет "Іскандер-M" запустили росіяни по середмістю напередодні. Влучання зафіксували в подвір’я житлових будинків, розбиті газопровід та спортивний комплекс.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Окупанти обстріляли житлові будинки

Напередодні російські терористи поцілили у двір житлового будинку. Рятувальники та поліція виносили поранених до швидкої. Тим часом скривавлені люди рятували з квартир хатніх улюбленців. Довкола - усе розбите.

"Повилітали всі вікна, всі двері. Все повилітало. Немає нічого. Я лежала у ліжку. Мене накрило і я вкрилась пледом. Я не уявляю, як жити далі. Зима на вулиці, і де нам жити - незрозуміло", - каже потерпіла.

Потерпіла через російські терористичні обстріли

Росіяни запустили по місту одразу шість ракет. Після ударів зайнялись пожежі. Крім того вибуховою хвилею заклинило двері у кількох десятках квартир і їхні мешканці опинилися у пастці. Рятувальники евакуйовували їх через вікна. Там, де не могли дістатися до них - вибивали двері.

Саме так врятували родину Артема. Його дружина та півторарічна дитина вже у безпеці, їх прихистили родичі.

"Горіла складська будівля, горіли легкові автомобілі, кіоск, а також газ, який витікав з труби багатоповерхового будинку", - каже речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Наслідки обстрілів Харкова

Волонтерка розповіла, як врятувала себе та сина

Поранених налічили вже понад півсотні. Серед них і відома в місті волонтерка Наталя Попова, яка дивом встигла врятувати свого сина.

"Ми почули перший вибух і я схопила дитину з ліжка і швидко закинула його у ванну. Пройшло буквально декілька хвилин, я пішла брати простирадло, щоб його закрити, і в цей момент прилетіла ракета сюди. І вже тоді мене просто вікно вдарило по спині та закинуло у ванну кімнату. В мене скло позаходило. Вже вийняли перемотали там під штанами. Скло тут, скло тут", - каже Наталя Попова.

Наталія Попова

Саме в її будинку - поранених найбільше. Люди кажуть їх врятувало те, що встигли сховатися у коридорах.

Ще дві ракети влучили у подвір’я іншого будинку. Одразу після прильоту мешканці взялися за прибирання. Допомагають комунальникам не лише потерпілі, а й люди із сусідніх будинків.

Загалом вибуховою хвилею у Харкові пошкодило чотири десятки будинків. Людей з них відселили, тим, хто немає де жити, дадуть кімнати у гуртожитках. Майно у розбитих квартирах цілодобово охоронятимуть поліцейські.

Наслідки терористичної атаки Харкова

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Харків нищать щодня! Росіяни вгатили по школі!

Нагадаємо, у Києві внаслідок ворожого обстрілу напередодні, дві людини загинули і 49 зазнали поранень.

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