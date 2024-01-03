Масований ракетний удар по Києву: куди "прилетіло", скільки потерпілих і що кажуть місцеві

У Києві внаслідок ворожого обстрілу напередодні, дві людини загинули і 49 зазнали поранень. Росіяни спочатку запустили дрони, потім почали гатити по місту балістичними ракетами. Уламки яких зруйнували будинки та пошкодили газогін. У кількох районах столиці пів дня не було світла, подекуди ще і води та опалення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

Удар по житловому будинку

У вівторок на світанку в Києві пролунали гучні вибухи. Найбільше дісталося 9-поверхівці в Солом’янському районі столиці. Тут не залишилося жодної вцілілої квартири. Усюди вибиті шибки. Кілька десятків помешкань геть вигоріли. Посеред двору - кількаметрова вирва і купа обгорілих машин.

Ракетний удар по Києву

Галина з донькою Кариною врятувались. Але не встигли забрати з хати своїх тварин. Їх дістають рятувальники.

"Киця, морська свинка і дві папужки", - кажуть жінки.

В Олени - квартира сильно пошкоджена, але вона радіє, що після російської атаки чоловік із сином таки змогли відчинити заблоковані двері, і всі вони врятувались.

"Всі живі, вся сім’я ціла, тварини цілі, квартири нема, але все що не вбиває нас, робить сильнішими", - каже Олена.

Пів сотні тутешніх мешканців зазнали поранень. Частині з них медики надали допомогу на місці. Решту - шпиталізували.

"Стан пацієнтів середнього ступеня важкості, в одного пацієнта стан важкий. У більшості травми м’яких тканин садна забої , деякі з осколками", - каже Євген Баценко, завідувач відділення політравм.

"Одна людина загинула в кареті швидкої допомоги. І ще одну людину рятувальники знайшли під час гасіння пожежі", - каже Павло Петров, речник ГУ ДСНС міста Києва.

Павло Петров

Ударною хвилею поруч із 9-поверхівкою вибило шибки в приватному секторі, кількох офісних будівлях і школі.

Щоби прибрати в навчальному закладі, вже за кілька годин після удару тут збираються вчителі, учні та їхні батьки.

Ракетний удар по Києву

Удар по Подільському районі

У Подільському районі уламки ворожої ракети впали на дорогу, під якою - газогін. Через перебиту трубу спалахнула величезна пожежа, в якій згоріло зо три десятки машин. Найближчі будинки - посікло скалками. Однак, тут потерпілих немає.

Максим каже - в його квартирі ударною хвилею лише порозчиняло всі двері. Розповідає - на згорілому паркованні в нього стояло службове авто. Його більше немає. А от власний легковик зберігся.

За кілька кілометрів від будинку Максима – ще одне місце падіння уламків ворожої ракети. У приватному секторі тут зруйновано кілька будинків.

Ракетний удар по Києву

"А це ще одне місце прильоту в Києві. Це такий собі міський ліс. Окрім дерев, здається тут нічого не постраждало, однак через дорогу є будинки з вибитими шибками", - зазначає кореспондентка ТСН.

Ракетний удар по Києву

Навчені ворожими обстрілами кияни тут же взялися вікна лагодити, вітрини крамниць забивати фанерою.

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Раніше сайт ТСН.ua розповідав, навіщо Путін витрачає ракети на Київ та до чого тут помста за Різдво.

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