Масований ракетний удар по Києву: де сталися "прильоти" і сильні руйнування, багато загиблих

Під час повітряної тривоги в столиці були сильні вибухи.

Сьогодні, 8 липня, Росія атакувала Київ ракетами. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Працювали сили ППО. Втім сталися "прильоти". Багато загиблих.

Все, що відомо про потужний удар по Києву - у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про атаку

У Києві зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Падіння уламків наробило сильної шкоди та завдало значних руйнувань. Втім, у столиці також сталися "прильоти".

Що відомо про пошкодження:

в Солом’янському районі пошкоджено два поверхи багатоповерхової будівлі, руйнування на площі 1500 м.кв, триває розбір завалів;

пошкоджено два поверхи багатоповерхової будівлі, руйнування на площі 1500 м.кв, триває розбір завалів; в Голосіївському районі пошкоджено гаражі, горять автомобілі;

пошкоджено гаражі, горять автомобілі; в Дніпровському районі палають уламки в житловій забудові.

палають уламки в житловій забудові. в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

пошкоджено приватний будинок; в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;

горять уламки біля житлової будівлі; виникла пожежа у приміщені одного з підприємств; в Деснянському районі виникло займання будинку;

виникло займання будинку; в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охматдит", є значні руйнування; в районі пошкоджений багатоповерхівка - руйнування будівлі від першого до третього поверху.

Що відомо про жертв потужного удару

Від ранку зростає кількість загиблих і потерпілих внаслідок атаки Росії на Київ. Станом на 16:00, за інформацією Віталія Кличка, постраждали 96 осіб. 52 поранених госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці.

Ракети РФ вбили 19 мирних мешканців у різних районах міста. Зокрема, в "Охматдиті" загинуло двоє дорослих, серед яких одна лікарка. У Дніпровському районі - дві жертви у медзакладі. В бізнес-центрі в Солом'янському районі загинуло сім осіб.

"Приліт" по багатоповерхівці

У Шевченківському районі Києва ракета росіян влучила в житловий будинок. Пошкоджені підʼїзди. Один - було зруйновано повністю.

Під завалами житлового будинку на Сирці рятувальники продовжують шукати людей. "Чуємо голоси людей під завалами. Рятувальники намагаються максимально швидко врятувати людей", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Влучання в "Охматдит"

Під час ракетного удару сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу - "Охматдиту". Внаслідок удару було зруйноване токсикологічне відділення лікарні. Там перебували важкохворі діти на діалізі. За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, у лікарні під час обстрілу тривали операції, але пацієнтів із операційних вдалося врятувати. Маленьких пацієнтів, зокрема хворих з реанімації, переведуть до інших медзакладів столиці. Зокрема, в Київській міській військовій адміністрації вже повідомили про перегоспіталізацію п'яти осіб. Очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що РФ "вдарила по дітях" ракетою Х-101. Він зауважив, що ця російська крилата ракета містить "десятки мікроелектроніки, яка вироблена в країнах НАТО". Андрій Єрмак показав фото, як ракета РФ влучила в "Охматдит". / Фото: Telegram / Андрій Єрмак Відомо, що внаслідок удару по "Охматдиті" є загиблі. Щонайменше дві людини стали жертвами атаки, повідомив Віталій Кличко. З його слів, жертв серед дітей немає, загинули дорослі. Зокрема, одна лікарка. Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

РФ пошкодила лікарню "Охматдит" в Києві: президент показав відео

Атака на медцентр на лівому березі

Під час повторної атаки на столицю уламки ракет впали на медичний центр в Дніпровському районі Києва. Зазначається, що було пошкоджено адмінбудівлю закладу.

В КМВА спочатку повідомили про чотирьох загиблих у центрі. Згодом в ОП повідомили, що кількість жертв зросла до семи.