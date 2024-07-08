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Масований ракетний удар по Києву: де сталися "прильоти" і сильні руйнування, багато загиблих

Масований ракетний удар по Києву: де сталися "прильоти" і сильні руйнування, багато загиблих

Росія потужно атакувала Київ ракетами 8 липня. / Фото: Управління ДСНС Києва

Під час повітряної тривоги в столиці були сильні вибухи.

Сьогодні, 8 липня, Росія атакувала Київ ракетами. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Працювали сили ППО. Втім сталися "прильоти". Багато загиблих. 

Все, що відомо про потужний удар по Києву - у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про атаку 

У Києві зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Падіння уламків наробило сильної шкоди та завдало значних руйнувань. Втім, у столиці також сталися "прильоти". 

Що відомо про пошкодження: 

  • в Солом’янському районі пошкоджено два поверхи багатоповерхової будівлі, руйнування на площі 1500 м.кв, триває розбір завалів;
  • в Голосіївському районі пошкоджено гаражі, горять автомобілі; 
  • в Дніпровському районі палають уламки в житловій забудові.
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
  • в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;
  • в Деснянському районі виникло займання будинку;
  • в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охматдит", є значні руйнування; в районі пошкоджений багатоповерхівка - руйнування будівлі від першого до третього поверху.

Що відомо про жертв потужного удару 

Від ранку зростає кількість загиблих і потерпілих внаслідок атаки Росії на Київ. Станом на 16:00, за інформацією Віталія Кличка, постраждали 96 осіб. 52 поранених госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці.

Ракети РФ вбили 19 мирних мешканців у різних районах міста. Зокрема, в "Охматдиті" загинуло двоє дорослих, серед яких одна лікарка. У Дніпровському районі - дві жертви у медзакладі. В бізнес-центрі в Солом'янському районі загинуло сім осіб.

"Приліт" по багатоповерхівці

У Шевченківському районі Києва ракета росіян влучила в житловий будинок. Пошкоджені підʼїзди. Один - було зруйновано повністю. 

Під завалами житлового будинку на Сирці рятувальники продовжують шукати людей. "Чуємо голоси людей під завалами. Рятувальники намагаються максимально швидко врятувати людей", - повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Влучання в "Охматдит"

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Атака на медцентр на лівому березі

Під час повторної атаки на столицю уламки ракет впали на медичний центр в Дніпровському районі Києва. Зазначається, що було пошкоджено адмінбудівлю закладу.

В КМВА спочатку повідомили про чотирьох загиблих у центрі. Згодом в ОП повідомили, що кількість жертв зросла до семи. 

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