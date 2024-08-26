Масований ракетний удар по Луцьку та Одесі: куди "прилетіло" і яка там ситуація

Російські окупанти 26 серпня завдали масованого ракетного удару по території України. Ціллю росіян стала енергетична та цивільна інфраструктури. Через це в деяких регіонах повідомили про екстрені вимкнення світла.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН з Луцька та Одеси.

У Луцьку сьогодні окупанти завдавали удари дронами та ракетами. Відомо про загиблого та потерпілих. Уламки "Шахеда" впали на житловий будинок, є влучання по об'єкту критичної інфраструктури.

"Майже весь Луцьк та сусідній Ковель без світла та водопостачання", - каже кореспондентка ТСН Тетяна Хомич.

В Одесі сьогодні теж лунали вибухи, каже кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Він зазначає, що в деяких районах Одеси зникло світло, проте зараз ситуація стабілізується.

"Ціллю росіян була енергетична та цивільна інфраструктура", - каже він.

Наслідки обстрілів Одещини. / Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

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