Масований ракетний удар по Луцьку та Одесі: куди "прилетіло" і яка там ситуація

Знімальна група ТСН працює на місці російських обстрілів.
Російські окупанти 26 серпня завдали масованого ракетного удару по території України. Ціллю росіян стала енергетична та цивільна інфраструктури. Через це в деяких регіонах повідомили про екстрені вимкнення світла.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН з Луцька та Одеси.
У Луцьку сьогодні окупанти завдавали удари дронами та ракетами. Відомо про загиблого та потерпілих. Уламки "Шахеда" впали на житловий будинок, є влучання по об'єкту критичної інфраструктури.
"Майже весь Луцьк та сусідній Ковель без світла та водопостачання", - каже кореспондентка ТСН Тетяна Хомич.
В Одесі сьогодні теж лунали вибухи, каже кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Він зазначає, що в деяких районах Одеси зникло світло, проте зараз ситуація стабілізується.
"Ціллю росіян була енергетична та цивільна інфраструктура", - каже він.
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