Масований ракетний удар по Одесі: що відомо про жертв та руйнування через "прильоти"

Росія у ніч проти 25 вересня атакувала Україну ракетами та дронами. Усі повітряні цілі окупанти випустили по Одеській області: наші бійці знищили 11 із 12-ти "Калібрів" та всі 19 "Шахедів". Відео збиття ворожих цілей опублікували Повітряні сили України. Проте дві ракети “Онікс” збити не вдалося

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Масована ракетна атака по Одещині: що відомо

Росіяни застосували проти Одеси комбінований удар - спочатку полетіли дрони, потім "Калібри" – складною траєкторією, ніби повз область, а потім - їх теж розвернули на Одесу.

"Зазвичай ми збиваємо ракети які заходять з моря використовуючи таку терористичну тактику ворог цілеспрямовано намагався максимальної шкода навіть за умови ефективної роботи сил протиповітряної оборони а вона була дійсно ефективною", - розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Знищена будівля, яка була візитівкою Одеси / фото соціальні мережі

Завдяки ППО більшість ворожих снарядів вдалося збити, але протикорабельні "Онікси" все ж влучили. Пошкоджені зерносховище, морвокзал, готель, кораблі, багато будівель у районі порту. Одну жінку поранило друзками скла. Найбільше жаху натерпілися жителі центру міста.

"Я народилася в цьому місці мені жалко, що так трапляється, але це реалії цього дня - відбудуємо, буде краще", - каже жителька Одеси.

Що відомо про наслідки ракетного удару по Одесі

Основна частина потужного удару припала на морвокзал і багатоповерховий готель поруч. Напевне, кожен, хто хоч раз побував у мирній Одесі, має фото на фоні цього готелю. Багато років у ньому ніхто не жив, тож обійшлося без жертв, але споруда, яка стала частиною у пейзажу найпопулярнішого туристичного маршруту центром Одеси, знищена. Геть розтрощено і будівлю морвокзалу. Після влучання ворожої ракети – там спалахнула пожежа.

Морквозал в Одесі після атаки РФ. Фото: Сили оборони півдня

"Сьогодні була важка ніч для одеських рятувальників довелося працювати за різними адресами. Це були складські приміщення, суха рослинність на площі 700 квадратних метрів, але все ж таки основні сили і засоби були задіяні в готелі морського вокзалу, де 20-поверхова будівля зазнала повністю ушкоджень", - сказала речниця ДСНС України в Одеській області Марина Мартиненко.

Морквозал в Одесі після атаки РФ. Фото: Сили оборони півдня

Після розбору завалів на зерносховищі в порту рятувальники знайшли тіла двох загиблих чоловіків. Обоє працювали на приватному підприємстві й перестали виходити на зв'язок після атаки. Вибухова хвиля від ударів по порту та морвокзаплу досягла Приморського бульвару. Тут пошкоджені історичні будівлі, що знаходяться під охороною ЮНЕСКО. Через атаку понад 1 тисяча споживачів залишилися без електропостачання. І дві тисячі людей у передмісті – без газу, там працюють фахівці.

Морквозал в Одесі після атаки РФ / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡❗ Збити "Онікси" не вдалося! Одеса оговтується після масованої атаки!

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України вважають, що атака по морському вокзалу в Одесі - це "жалюгідна спроба відплати" за удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

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