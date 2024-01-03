Масований ракетний удар по Україні – що відомо про наслідки атаки на Київ та Харків

Окупаційна армія Росії 2 січня атакувала Київ 10 ракетами "Кинджал" – їх всі успішно збила ППО. Від 2022 року це було найбільше одноразове застосування цих ракет. Загалом протиповітряна оборона збила 72 повітряні цілі різних типів: 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр".

Найстрашніший обстріл столиці допомогла здійснити камера з квартири киянина. СБУ викрила нову схему росіян.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua Вікторії Гнатюк.

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Росіяни стежили за київським ППО 24/7 завдяки одній із камер на будинку. СБУ викрила нову схему ворожих спецслуж, відеоспостереження заблокували.

Як з’ясувалося, російські спецслужби змогли зламати дві роботизовані онлайн-камер. За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв стояв на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території, втім росіяни використовували камеру, щоб шпигувати за ППО.

Про те, що камери живуть своїм життям ніхто й не здогадувався, втім 2 січня один із власників камери зрозумів, що його використали як "навідника".

Завдяки цим камерам ворог збирав всю інформацію у реальному часі й відповідно, коригував удари по столиці. До слова, такі взлами камер українців у реальному часі – не рідкість.

Наслідки атаки по Києву 2 січня

Ракетний удар по Києву 2 січня називають наймасштабнішою атакою на столицю від початку повномасштабного вторгнення Росії. Адже лише за ранок рашисти випустили понад 60 ракет, 10 з них – аеробалістичні "Кинджали".

Особливо страшні наслідки були у Солом’янському районі, де ракети попадали у житлові будинки. Бійці ДСНС кілька годин проводили рятувальну операцію, аби звільнити заблокованих у палаючих будинках людей.

Лише у цьому районі 49 постраждалих та двоє загиблих.

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Крім цього, уламки попадали у Святошинському, Шевченківському, Оболонському, Голосіївському та Дарницькому районах Києва. Горіли склади, автівки, ринок, пошкоджено школу. В укриттях довелося сидіти мамам з дітьми, від народження яких не минуло й доби, а вони вже були вимушені познайомитися із терором диктатора Володимира Путіна.

Наслідки атаки на Київщині

У Вишневому пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. В громадах пошкоджено низку приватних будинків та 75 автомобілів. Через падіння уламків трапилася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств та складські приміщення. Ушкоджень зазнав один із обласних медзакладів.

За оперативною інформацією, загинуло подружжя, ще 16 людей було поранено, серед них – одна дитина.

Удар по Харкову

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, через атаку у місті постраждав 41 житловий будинок. Одна з ракет влучила в магістральний газопровід. Через обстріли постраждало понад чотири десятки людей, серед яких – п’ятеро дітей: троє 9-річних хлопчиків, а також дівчатка віком 6 і 13 років.

У підлітків виявлені вибухові травми, забої, акубаротравми та гострі реакції на стрес.

91-річна жінка, яка колись пережила Другу світову війну – не пережила рашистів.

Вже на вечір 2 січня кількість постраждалих від атаки РФ в Україні збільшилася до 127. Загалом п’ять людей загинули.

Інші плакали не через зруйновані квартири, а від радощів, що рятувальникам вдалося витягнути зі зруйнованого будинку папугу, кота чи собаку.

До слова, наступний масований удар по Україні прогнозують за 4 дні, про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ24".

"Питання у ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас", - зазначив він.

Нагадаємо, експерт розповів, коли РФ може знову масовано атакувати Україну "Кинджалами".

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