Масований ракетний удар по Україні: все, що відомо про наслідки атаки

Терористична армія РФ завдала комбінованого удару з використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Росіяни випустили 38 ракет.

У понеділок, 8 липня, терористична армія РФ здійснила потужний ракетний удар по Україні. Російські ракети спричинили руйнування цивільних об’єктів, житлових будинків і навіть дитячої лікарні “Охмадит” у столиці. Під ударами жорстокого ворога опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Житомир. Відомо про понад 30 загиблих.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цю годину про наслідки терористичного удару російської армії.

Нічний удар ворога

У ніч проти 8 липня росіяни здійснили ракетний удар по Україні, націливши кілька груп ракет в сторону Житомира. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в межах міста та про роботу ППО.

У Повітряних силах повідомили, що ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування: 4-ма Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області) та двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків – Курська область – Крим).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Удар по Дніпру та Кривому Розі

Вранці 8 липня російські терористи завдали масованого ракетного удару по Україні. Близько 10:00 ворог випустив ракети "Кинджал", "Циркон", "Калібри" та "Іскандери". Загалом російські терористи атакували 38 ракетами.

Зокрема, багато вибухів чули у Дніпрі. Там пошкоджені багатоповерхівка та підприємство.

“У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО. Є поранені. У Кривому Розі також руйнування на підприємстві та пожежа", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Місцева влада Кривого Рогу повідомила про декілька "прильотів", один із яких прийшовся в адміністративну будівлю Північного ГЗК Групи "Метінвест".

"Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків Попередньо, 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них – 10 тяжких", - повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, на місцях "прильотів" працювали усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

Обстріли Дніпра та Кривого Рогу 8 липня: скільки постраждалих та загиблих в області?

Він додав, що у вівторок, 9 липня, у Кривому Розі оголошується День жалоби за загиблими.

Подвійний удар по Києву

Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи.

У Києві зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Падіння уламків наробило сильної шкоди та завдало значних руйнувань. Втім, у столиці також сталися "прильоти".

Що відомо про пошкодження:

в Солом’янському районі пошкоджено два поверхи багатоповерхової будівлі, руйнування на площі 1500 м.кв, триває розбір завалів;

в Голосіївському районі пошкоджено гаражі, горять автомобілі;

в Дніпровському районі палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;

в Деснянському районі виникло займання будинку;

в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охматдит", є значні руйнування; в районі пошкоджений багатоповерхівка - руйнування будівлі від першого до третього поверху.

Упродовж дня з'являлася нова інформація про кількість загиблих у Києві внаслідок терористичної атаки РФ. Станом на 17:10 у ДСНС повідомили, що всього у місті Києві загинуло 22 особи.

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Вівторок, 9 липня, у Києві оголошено днем жалоби за загиблими. У столиці будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях. Мерія також рекомендує приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Також 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Атака на "Охматдит"

Під час ракетного удару сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу - "Охматдиту". Внаслідок удару було зруйноване токсикологічне відділення лікарні. Там перебували важкохворі діти на діалізі. За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, у лікарні під час обстрілу тривали операції, але пацієнтів із операційних вдалося врятувати.

Маленьких пацієнтів, зокрема хворих з реанімації, переведуть до інших медзакладів столиці. Зокрема, в Київській міській військовій адміністрації вже повідомили про перегоспіталізацію п'яти осіб.

Очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що РФ "вдарила по дітях" ракетою Х-101. Він зауважив, що ця російська крилата ракета містить "десятки мікроелектроніки, яка вироблена в країнах НАТО".

Відомо, що внаслідок удару по "Охматдиті" є загиблі. Щонайменше двоє медиків стали жертвами атаки.

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Постраждав медцентр на лівому березі

Під час повторної атаки на столицю уламки ракет впали на медичний центр в Дніпровському районі Києва. Зазначається, що було пошкоджено адмінбудівлю закладу.

В КМВА спочатку повідомили про чотирьох загиблих у центрі. Згодом в ОП повідомили, що кількість жертв зросла до семи.