Масований ракетний удар по Україні: все, що відомо про руйнування та жертв російської атаки

Сьогодні вранці, 16 грудня, російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Окрім того, відомо про двох загиблих у Кривому Розі. Ще щонайменше 12 людей зазнали поранень, серед них - троє маленьких дітей.

ТСН.ua розповідає, що відомо про наслідки російської атаки на Україну станом на 14:00.

Скільки ракет випустили по Україні

За даними речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, по Україні було випущено понад 60 ракет. Окупанти запускали ракети Х-555 і Х-101 з літаків Ту-95, також били "Калібрами" з Чорного моря і ще запускали ракети С-300.

В кількох областях є влучання по енергетичній інфраструктурі.

Ситуація в Києві та області

У Києві оголосили повітряну тривогу о 08:10, а в області о 08:11. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в кількох районах: Деснянському, Дніпровському та Голосіївському.

За словами речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, окупанти випустили по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО. За його словами, Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення.

Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється. Наразі відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі.

У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури після ракетних ударів в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Також запроваджуються екстрені відключення світла. Столичне метро призупинило роботу.

У Софіївській Борщагівці на Київщині уламки збитої російської ракети застрягли в авто. Після ракетної атаки сталося падіння уламків і на приватні житлові будинки на території Броварської громади.

Де немає світла

Через російські обстріли пошкоджено енергооб’єкти на сході та півдні України.

Без світла опинився, зокрема, Харків. За словами очільника Харківської області Олега Синєгубова, окупанти вдарили по Харківській області десятьма ракетами. Після цього в регіоні виникли перебої з електроенергією, зникла вода, зупинилося метро. У місті також не працює електротранспорт.

Без світла також Полтава, Бориспіль, що на Київщині, і Павлоград на Дніпропетровщині. У Кременчуці, що на Полтавщині, немає не лише електроенергії, а й тепла. Немає електропостачання і в Сумській області. Повністю знеструмлена Кіровоградська область. У декількох районах Києва також зникло світло, немає тепла та не працює водопостачання. На території Коростенської громади, що в Житомирській області, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури. Зараз там відключені всі електромережі.

Також загарбники влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури в різних районах Дніпропетровської області, є серйозні руйнування.

Росіяни влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури у різних районах Дніпропетровської області, фото / ОВА

У всій Україні запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Зокрема, аварійне вимкнення застосували на території Черкаської, Миколаївської, Житомирської областей.

У Дніпрі 16 грудня призупинили роботу тролейбусів, трамваїв і метро. Метрополітен у місті працював як укриття під час повітряної тривоги.

Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

Через атаки на енергетичну інфраструктуру 12 рейсів "Укрзалізниці" рухаються із затримками на понад одну годину, а вісім - затримуються в межах години.

Внаслідок масованого ворожого ракетного удару в "Укренерго" оголосили надзвичайну ситуацію. В електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ прискорити передавання Україні систем ППО. Свою заяву він зробив на тлі масованого ракетного удару по Україні 16 грудня.

Жертви російської атаки

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Поцiлили в житловий будинок, у якому зруйнувався під’їзд. Двоє людей загинули. Восьмеро зазнали поранень, їх госпіталізували. Серед постраждалих - троє маленьких дітей: трирічні хлопчик і дівчинка та семирічна дівчинка.

Рятувальники продовжують розбирати завали понівеченого російською ракетою будинку. Там ще можуть бути люди.

У Нікопольському та Криворізькому районах області поранено трьох працівників електропідстанцій. Всі доправлені до лікарень.

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