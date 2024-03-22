Масований ракетний удар по Україні: як відреагували на Заході та що кажуть іноземні політики

Російські терористи масовано обстріляли Україну ракетами. У Євросоюзі уже відреагували на ракетні удари та засудили дії окупантів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Усіх винних буде притягнуто до відповідальності" - так на сьогоднішні обстріли України відреагував головний дипломат Євросоюзу. Жозеп Боррель зазначив, що російським ударам по об'єктах енергетичної інфраструктури, які вбивають і травмують десятки людей та ставлять під загрозу безпеку Запорізької атомної електростанції - має бути покладено край.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки атаки на Запоріжжя 22 березня / Фото: ДСНС України у Telegram

Тоді, як очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у Twitter, що Захід задушив постачання зброї і не спромігся надати достатньо ППО, а тепер просить українців бездіяльно спостерігати, як крилаті ракети падають на голови їхнім рідним. Цитую - "Такі помилки задають курс усьому сторіччю. І виправдань всьому цьому немає" - кінець цитати.

Президентка Молдови у відповідь на сьогоднішній обстріл зазначила, що агресія Кремля не має меж і Україна має бути забезпечена всім необхідним, щоб вона могла протистояти вторгненню і захистити мир в Європі".

До негайної підтримки України закликала і пані посол США Бріджит Брінк. Нічні атаки вони назвали варварськими, і такими, що порушують міжнародне право.

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото: Національна поліція України

Тим часом британська розвідка, оцінивши російські обстріли за останні два дні, прогнозує - Кремль продовжить авіаудари по критично важливих об'єктах України, намагаючись зберегти тиск на український уряд і населення.

Тривала перерва у понад 40 днів була пов'язана з проблемами управління, планування та пошуком компонентів через західні санкції.

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Нагадаємо, що під час ракетної атаки по Запоріжжю окупанти вдарили по дамбі ДніпроГЕС.

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