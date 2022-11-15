Масований ракетний удар: реакція світу на чергові казки Путіна про "готовність" до переговорів

Не чекаючи офіційного завершення саміту G20 на Балі, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який представляв там Росію, на дві години раніше вилетів назад до Москви.

Одразу після цього Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Ворог випустив близько 90 ракет та з десяток іранських дронів. Це навіть більше, ніж під час масованих ударів 10 жовтня, коли росіяни запустили по Україні 84 ракети, й навіть після 24 лютого.

Цей черговий акт тероризму наочно демонструє "готовність" Путіна до переговорів, в чому Україну кілька тижнів поспіль намагалися переконати наші західні партнери, зокрема США. Ціль Кремля зрозуміла – занурити Україну в повний блекаут, зробивши її непридатною для життя цивільного населення.

Внаслідок масованого ракетного удару у вівторок, 15 листопада, пів Києва залишилося без світла. Уламки ворожих ракет влучили у два багатоквартні будинки в центрі столиці. Одна людина, за попередньою інформацією, загинула. Майже без світла також залишилися Львів, Хмельницький, Харків, Івано-Франківськ та область, центральні та північні регіони України. Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко описав ситуацію, як критичну.

Загалом Росія вдарила по 18 українським містам. Навіть у сусідній Молдові, з якою пов’язана наша електроенергетична система, були перебої з елекропостачанням.

"Кожна бомба, що падає на Україну, також впливає й на Молдову та наш народ. Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування", - написав віцепрем'єр і міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

ТСН.ua зібрав реакцію світу на черговий акт російського тероризму та зміну підходу про необхідність переговорів із Путіним.

"Примус до переговорів", а насправді, - до капітуляції. Саме цю стратегію продовжує впроваджувати Володимир Путін.

Чергова масована ракетна атака, ще й під час саміту G20 (а насправді G19, бо Лавров там був ізгоєм) на Балі, продемонструвала, як Кремль ставиться до переговорів свого керівника зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, які відбулися в понеділок, 14 листопада, в Анкарі. Чи до контактів радника Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана з головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим та радником Путіна Юрієм Ушаковим.

"Чергова хвиля жорстоких нападів. Думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві, та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії, а також тими, хто бореться за захист України", - написала в Twitter амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк під час масованого ракетного обстрілу.

Голова Представництва ЄС в Україні Маатті Маасікас додав:

"Кілька хвиль повітряних атак на Київ. Весь персонал Представництва ЄС в Україні в безпеці. Ми продовжуємо працювати, щоб допомогти Україні вистояти та перемогти, як підтвердив Жозеп Боррель (голова дипломатії ЄС – ред.), за кількома напрямками: навчальна місія, зброя, російські активи, з огляду на нещодавню резолюцію Генасамблеї ООН".

Також читайте Сили ППО збили понад 70 із 90 російських ракет

Мова про проєкт резолюції щодо виплати Росією репарацій Україні, який Генасамблея ООН ухвалила в понеділок, 14 жовтня. Божевільний заступник Патрушева, колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який раз-по-раз погрожує світу ядерним знищенням, заявив, що таким чином "англосакси намагаються викрасти активи РФ". Проте, скільки ще Росія має випустити ракет по Україні, щоб Захід зрештою наважився передати Україні заморожені російські активи? Не кажучи вже про нескінченну інформаційну хвилю в американських медіа про необхідність переговорів із Путіним.

Після чергового акту тероризму, який влаштувала Росія у вівторок, 15 листопада, американський генерал, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес, який критикував голову Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі за висловлювання про необхідність переговорів, дописав у Twitter:

"Будь ласка, скажіть мені ще раз, чому ми маємо тиснути на Київ домовлятися з Кремлем? Чому хтось думає, що ці вбивці виконуватимуть яку-небудь угоду, раптом почнуть поважати міжнародне право й перестануть бити по невинним цивільним".

За інформацією CNN, Білий дім не підтримав таку позицію Марка Міллі, й взагалі дуже занепокоєний, що тема з переговорами набуває неабиякого розголосу в американській пресі. Проте, варто нагадати, WSJ також писала, що під час особистого неочікуваного візиту Джейка Саллівана до Києва 4 листопада, він особисто переконував Зеленського задуматися про "реалістичні вимоги" щодо початку переговорів із Росією. Мова перш за все йшла про Крим.

"Путін має зазнати краху". Саме такий хештег міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі додав до свого посту в Twitter щодо чергової масованої російської ракетної атаки:

"Цинічні ракетні обстріли українських міст сьогодні свідчать лише про слабкість Путіна. Путін програє на полі бою. І, як ми побачили сьогодні на G20, також дипломатично".

Черговий вияв цинізму й мстивості з боку РФ – це заявляти про готовність до переговорів з Україною "без будь-яких попередніх умов", а потім влаштовувати черговий акт тероризму проти українців. Росії, з одного боку, вигідно демонструвати "готовність" до переговорів, показуючи таким своїм партнерам, як Китай чи Індія, що це саме Україна та Захід хочуть війни, а не Путін. З іншого боку, Москві, на тлі чергової гучної військової поразки на Херсонщині та тотальної міжнародної ізоляції, треба оперативна пауза, щоб накопичити зброю, боєприпаси, ракети та особовий склад (який ще треба навчити, бо більшість щойно мобілізованих – це просто гарматне м'ясо), щоб завдати ще більшого удару по Україні. Адже від першочергової мети – повного знищення України – Путін не відмовився.

"Російські ракети вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні просто зараз. Це те, що Росія має сказати на питання мирних переговорів. Припиніть пропонувати Україні приймати російські ультиматуми! Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів", - написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter у відповідь Заходу.

Під час російського масованого ракетного удару, Дмитро Кулеба якраз мав зустріч із своїм нідерландським колегою Вопке Гукстрою в Києві, обговорюючи питання створення Спецтрибуналу щодо РФ. Глава МЗС Нідерландів, якому довелося провести кілька годин в укритті, заявив:

"На це може бути лише одна відповідь. І це продовжувати – продовжувати підтримувати Україну, продовжувати доставляти зброю, продовжувати працювати над правосуддям, продовжувати працювати над наданням гуманітарної допомоги. У всякому разі, це лише величезний мотиватор, щоб залишатися пліч-о-пліч".

Пізніше й Джейк Салліван офіційно засудив масований ракетний обстріл, "які, за попередніми даними, уразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні". За його словами, в той час, як світові лідери зустрічаються на саміті G20 (а, насправді, вже G19 – ред.), щоб обговорити питання, які мають важливе значення для життя і засобів до існування людей по всьому світу, Росія знову загрожує цим життям і руйнує критично важливу інфраструктуру України.

"Ці російські удари лише поглиблять занепокоєння серед G20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни. Наші думки з хоробрим українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність у захисті свого суверенітету і демократії", – заявив Джейк Салліван, додавши, що США та союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який, за інформацією американської преси, серед тих чиновників Адміністрації Байдена, хто виступає проти негайних переговорів із Росією, також дописав у Twitter:

"Зеленський сьогодні знову продемонстрував лідерство, ясно давши зрозуміти, що він готовий до дипломатії для справедливого припинення війни, яку розпочала Росія. Відповіддю Росії була чергова хвиля ракет. Ці напади не зламають волю України. Ми будемо з Україною стільки, скільки це буде потрібно".