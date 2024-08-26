Масований удар 26 серпня: куди били росіяни та яка ситуація в регіонах

Зрання, 26 серпня, уся мапа України була червоною, вибухи пролунали в багатьох містах. Цю атаку вже назвали однією з наймасованіших, є влучання по цивільних об’єктах і житлових будинках і, на жаль, є загиблі та поранені.

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Київ і Київщина, Одеса та область, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Харків, Черкаси, Миколаївщина, Житомир, Хмельницький, Вінниця, Луцьк, Івано-Франківщина, Львівщина, Полтавщина, Прикарпаття, Рівне, Кропивницький – і це далеко не весь перелік. Міста України вранці здригнулися від вибухів, окупанти ще від ночі запустили десятки "Шахедів".

Вже близько 7 ранку у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що в Чорне море окупанти вивели 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.

Вже о 7:45 стало відомо про перше влучання. Окупанти поцілили по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Через атаку травмовано пʼятеро людей, про що заявили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Згодом і мер Луцька повідомив про влучання у житловий будинок. А вже за 15 хвилин він знову повідомив про ще одне влучання та зазначив, що один чоловік загинув внаслідок ворожої атаки.

Дим почав затягувати небо після вибухів на Дніпропетровщині. Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки.

Згодом стало відомо, що з-під завалів дачного будинку на Дніпропетровщині дістали чоловіка, йому надають необхідну медичну допомогу. Загалом, за попередніми даними, пошкоджено з десяток будинків. Два – зруйновані.

Є загиблий і в Запорізькій області, про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Влучання – по будинку.

"Росіяни вбили цивільну людину в Запорізькому районі. Ворог завдав удару поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Світ має зупинити країну-терориста", – написав він.

Попередньо в Мережі повідомляли про "прильоти" у Кропивницькому та на Рівненщині, там ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. У військовій адміністрації повідомили, що в житловому будинку пошкодило вікна, але минулося без людських жертв. Внаслідок атаки знеструмлені населені пункти в Рівненському районі.

Вибухи лунали також в Одесі та області, місцеві телеграм-канали почали повідомляти, що на автотранспортному підприємстві під Одесою внаслідок обстрілу горять три десятки вантажівок, там троє поранених. Згодом стало відомо про чотирьох поранених, серед них 10-річний хлопчик.

Не минулося без поранених і на Київщині, є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

На Київщині за розпорядженням "Укренерго" запроваджені екстрені відключення світла.

Гучно було і в столиці, але попередньо без влучань, втім, у кількох районах столиці почалися перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Згодом на правому березі Києва почалися перебої і у водопостачанні.

Також на Львівщині ворог атакував енергетичні об'єкти, через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням, але минулося без влучань.

Гучно було і в Житомирі, після вибухів місто залишилося без води, водопостачання відбуватиметься за графіками.

До слова, навіть Польщі довелося піднімати свою авіацію в південно-східній частині через загрозу російських ракетних обстрілів.

Відреагував на атаку і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він укотре закликав партнерів постачати Україні зброю та нарешті дати дозвіл бити нею по російських об’єктах.

"15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" змушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему. Очільники ОВА отримали завдання розгорнути за потреби "Пункти незламності". Щоб зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя і дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо Росію заплатити", – сказав він.

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