Масований удар по Києву: третій раз ракети вибухають біля однієї станції метро – містика чи випадковість

У Київському метрополітені назвали вражаючу суму, яка потрібна для капітального ремонту станції.

Київ оговтується від ракетного удару, який завдала Росія по місту 8 липня. Від російських ракет знову постраждала станція метро "Лук’янівська", втретє від початку війни.

Ракета влучила у будівлю бізнес-центру навпроти станції метро. Вибуховою хвилею з вікон станції повиривало шматки фанери, якими вони були закриті після останнього ракетного удару, у грудні минулого року.

Вестибюль станції знову залишився без вікон та дверей, а площа навколо метро та ділянка вулиці Іллєнка була всипана уламками з бетону та скла від бізнес-центру.

Також біля станції постраждав легковий та пасажирський транспорт, бо ворог наніс ракетний удар зранку, коли на вулицях було багатолюдно.

Три ракетні удари біля однієї станції

У цьому вже є якась зловісна містика, припускають користувачі соціальних мереж, бо ракети росіян втретє луплять поруч зі станцією метро "Лук’янівська".

Перший ракетний удар –15 березня 2022 року;

Другий ракетний удар – 29 грудня 2023 року;

Третій ракетний удар – 8 липня 2024 року

Станції метро "Лук’янівська" знову постраждала від ворожих ракет / фото КМДА

Наслідки від третього ракетного удару

У Київському метрополітені підтверджують, що через ракетний удар РФ, втретє зазнала пошкоджень будівля наземного вестибюля станції метро "Лук’янівська" на Сирецько-Печерської лінії.

"За результатами попереднього візуального огляду працівниками КП "Київський метрополітен" встановлено, що внаслідок ракетного удару 8 липня 2024 року обсяг пошкоджень конструкцій та скління вікон, дверей, світлового ліхтаря (купола); оздоблення стелі; дерев’яних дверей службових приміщень в цілому не змінився", – повідомив ТСН.ua у відповіді на запит Дмитро Пінчук, заступник начальника КП "Київський метрополітен".

Тобто нанесений збиток такий же, як і після двох попередні ракетних ударів.

"Проте можливий додатковий обсяг пошкоджень буде визначено після проведення технічного обстеження будівлі вестибюля відповідальним виконавцем за його проведення (експертною організацією), визначеним Київською міською військовою адміністрацією, та отримання відповідного звіту", – додає посадовець.

Звісно ж станція продовжує роботу як укриття та транспортний вузол, а відновлювальні роботи у пошкодженому вестибюлю виконані частково, бо на капітальний ремонт потрібні чималі кошти.

Станція "Лук’янівська" після ворожої атаки 8 липня / фото КМДА

Збиток на майже 90 мільйонів гривень

Дмитро Пінчук, каже що збиток нанесений метрополітену ракетним ударом РФ – десятки мільйонів гривень.

"Фахівцями КП "Київський метрополітен", у встановленому законодавством порядку, на підставі раніше складених звітів, розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт (позитивний) за робочим проєктом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. "А-1" вестибюля станції метрополітену "Лук’янівська" на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі Києва", згідно з яким загальна кошторисна вартість капітального ремонту становить понад 89 мільйонів гривень", – інформує Дмитро Пінчук.

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Коли відремонтують станцію?

Але коли саме розпочнуть капітальний ремонт станції – невідомо.

Як заявляють у метрополітені, на сьогодні джерела фінансування на виконання капітального ремонту будівлі наземного вестибюля станції метрополітену "Лук’янівська" не визначені.

"У разі виділення коштів на виконання капітального ремонту пошкодженої будівлі з міського бюджету або з бюджетної програми Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії", спрямованої на відбудову та посилення захисту критичної інфраструктури, КП "Київський метрополітен" забезпечить його виконання", – запевняє Дмитро Пінчук.

Раніше ТСН.ua розповідав про масований ракетний удар по Києву: де сталися "прильоти" і сильні руйнування, багато загиблих.

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