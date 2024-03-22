Масований удар по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідки (фото)

Окупанти вгатили по Україні дронами та ракетами.

В Україні у ніч проти 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Окупаційна армія Росії здійснила комбіновану атаку ракетами та дронами. Постраждала критична інфраструктура – у деяких містах є проблеми зі світлом та водопостачанням.

ТСН.ua зібрав все, що відомо станом на зараз (новина оновлюється).

Запоріжжя

Окупанти вгатили по Запоріжжю ракетами. Є влучання по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС.

Міненерго повідомило, що на станції триває пожежа – на місці працюють надзвичайні служби та енергетики. Однак загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована.

Рух автомобілів греблею Дніпровської ГЕС обмежений.

Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у Запоріжжі ворожа ракета влучила в цивільний тролейбус, що перетинав греблю Дніпровської ГЕС. Є жертви серед пасажирів.

Російська ракета влучила в тролейбус з людьми, що рухався через греблю Дніпровської ГЕС / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Запорізька АЕС знову на межі блекауту – під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська». Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Про це повідомив Енергоатом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Під завалами - люди! Відключення світла! Звірячі ракетні удари по Запоріжжю, Харкову та енергетиці

Дніпропетровщина

У Дніпрі та області від ранку 22 березня лунали вибухи. Внаслідок ракетного удару пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах міста. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. У Дніпрі введені графіки відключень.

Удар по Дніпру 22 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Удар по Дніпру 22 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У Кривому Розі росіяни здійснили комбінований удар ракетами та "Шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

У місті запроваджено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори.

Усі служби міста, лікарні, соціальні установи, тролейбуси та автобуси працюють.

Харків

Як повідомив мер Ігор Терехов, у Харкові через знеструмлення насосних підстанцій вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Удар по Івано-Франківську

Вночі 22 березня російські військові атакували Івано-Франківську область безпілотниками і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Крім того, зафіксовано пошкодження. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано.

Львівщина

Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на у Стрийському районі. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.

Полтава

На Полтавщині уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. В області застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

В області розгортають Пункти незламності, щоб люди могли зарядити ґаджети і бути постійно на зв'язку.

Вінниця

Росіяни застосували гібридну тактику безпілотників і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Сумщина

Внаслідок ракетних ударів по об'єктам енергосистеми України тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів області.

Хмельниччина

У Хмельницькій області повітряна тривога тривала майже шість годин – 01:01 до 07:00, сталися вибухи.

Як повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, внаслідок атаки є поранені, одна людина загинула. Під завалами ще шукають людей.

В області пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, житлові будинки.

Удар по Тернопільській області

У ніч проти 22 березня під час повітряної тривоги в Тернопільській області пролунали вибухи. Як повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА, в одному з населених пунктів області зафіксували падіння уламків ворожих обʼєктів на територію приватного домогосподарства. Минулося без потерпілих. За попередньою інформацією, майно – не ушкоджене.

В іншому домогосподарстві вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері приватного житлового будинку. Постраждалих також немає.

На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці.

Міненерго про масований нічний удар РФ

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що у ніч проти 22 березня російська окупаційна армія здійснила наймасштабнішу атака на енергетику України за останній час.

"На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в частині регіонів є перебої зі світлом. Міністр наголошує, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Омбудсман Лубінець Дмитро зазначив, що росіяни другу ніч поспіль здійснюють атаки на Україну. Застосовую усе – БпЛА та ракети різних типів.

Внаслідок атаки є зруйновані та пошкоджені житлові будинки, постраждали люди.

ЗСУ про деталі потужного нічного удару по Україні

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що росіяни здійснили масовано-комбіновану атаку. Спочатку дуже багато дронів пройшлось регіонами України, далі фактично одразу розпочались ракетні удари.

За словами Гуменюк, атака "день у день" була досить очікуваною. Втім, зауважує вона, "навряд чи можна пригадати подібне". Під час атаки цілями ворога були об'єкти критичної інфраструктури.

Зеленський відреагував на масований удар по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти застосували по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів.

"Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", - наголосив президент.

За словами Зеленського, у населених пунктах, які вночі атакували росіяни, вже працюють необхідні служби. Над ліквідацією наслідків працюють рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства.

Президент вкотре наголосив на важливості допомоги Україні з озброєнням. Зокрема, систем ППО.

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