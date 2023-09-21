Масований удар по Україні та “судна ніч” у відповідь для окупантів — відео з місць влучань і подробиці від очевидців

У ніч проти 21 вересня Росія вкотре атакувала Україну. Почервоніла вся мапа, бо ворог випустив 43 крилаті ракети, 36 з них сили знищили ППО, утім є місця, куди, на жаль, долетіло.

Всі подробиці — в ексклюзиві ТСН.ua.

Рівненщина

Один із прильотів прийшовся на Рівненщину — там окупанти поцілили по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив: “СТО було частково зруйноване, а також пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлося без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського регіону. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго”.

Наслідки таки на Рівненщину

Львівщина

Неспокійно було і на Львівщині — в Дрогобичі два прильоти. Окупанти поцілили в об’єкти промислової інфраструктури, де на той момент були люди. Голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк прокоментував: “Пошкоджено значну частину будівель. В момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, інформації про загиблих чи постраждалих немає”.

Ще чотири ракети, які тримали курс на Львів, збили українські сили ППО.

Харківщина

Тим часом гучно було і у Харкові. Щонайменше шість прильотів було вранці по Харкову, інформація ше уточнюється, але попередньо всі у Слобідському районі міста. Є постраждалі та ушкодження.

Наслідки атаки на Харківщину / Фото: Харківська обласна прокуратура

Мер Харкова Ігор Терехов розповів: “Постраждало три чоловіки, вони зараз знаходяться у лікарні в стані середньої тяжкості, лікарі з ними працюють. Щодо наслідків, то були прильоти у виробничу зону. На жаль, було пошкоджено водогін діаметром 200. Зараз працюють наші комунальні установи, “Харківводоканал” щодо локалізації поривів, які є. Одна з міських лікарень зараз знаходиться без водопостачання”.

Хмельниччина

У Хмельницькій області теж було неспокійно, але минулося без жертв. Через уламок в одному з сіл області пошкоджено літню кухню будинку та скло автомобіля.

Херсонщина

Також дісталося Херсонщині.

Кількість загиблих під час нічного обстрілу зросла до 5-ти#Херсон pic.twitter.com/p5iSUKQh54 — Херсон_місто_Героїв! Kherson_is_a_hero_city (@Irina61032137) September 21, 2023

За словами мешканців, атакували регіон кожні 5-10 хвилин. Запалювальними снарядами окупанти атакували село Кізомис, вщент зруйновано три будинки. У самому Херсоні пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та гуртожиток. П’ятеро людей загинули, ще п’ять поранено.

Наслідки атаки на Херсонщину / Фото: Херсонська ОДА

Черкащина

Тяжка ніч видалася і у Черкасах — внаслідок атаки зруйнована будівля готелю. Одну людину витягли з-під завалів, ще сім постраждали, інших евакуювали. Втім не виключають, що під завалами ще можуть бути люди.

Наслідки атаки на Черкаси / Фото: ДСНС

Київ

Звісно, не оминули окупанти і столицю. Під вогнем опинилося два райони — Дарницький та Шевченківський. У Дарницькому пошкоджено нежитлове приміщення, вибуховою хвилею винесло вікна у житлових будинках. Також уламки ракети впали на території СТО, пошкоджено гуртожиток профтехучилища.

Наслідки атаки на Київ

Семеро людей постраждали, трьох ушпиталили, серед яких і 9-річна дівчинка. Її мати розповіла в коментарі кореспонденту Олександру Ковальову в ефірі “Сніданку з 1+1”: “В момент удару ми були вдома, спали. Все сталося настільки швидко, що секунда — це дуже довгий час для такого. Моя донька почула мілісвист, це була доля секунди”.

“В неї двоповерхове ліжко, вона злазила з нього і в цей момент у нас вибило вікно. У доньки відкрита рвана рана, лікарі надали їй першу невідкладну допомогу, завезли нас в лікарню і її зашивали. Стан в принципі задовільний, але психологічно вона вся тремтить. Вона зараз в безпечному місці з моїми близькими родичами, але дуже травмована психологічно”, — розповіла мати постраждалої дівчинки.

У Шевченківському районі вибуховою хвилею було пошкоджено вікна адмінбудівлі. На щастя, без потерпілих.

Загалом через атаку без світла залишилося майже 400 населених пунктів по усій Україні.

Чим окупанти атакували Україну

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, звідки і чим росіяни атакували Україну. Ті запустили крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 з району західніше Енгельса, застосувавши 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. Судячи по цьому обстрілу рашисти дуже злі, адже лише за останні дві доби українські військові знищили два штаби з елітними російськими солдатами.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів в ефірі “Ми-Україна”: “Ми прекрасно розуміємо, що ворог зараз робить нам голосно і гучно, тому що в нього настрій, м’яко кажучи, поганючий. І мова не лише про те, що відбувалося сьогодні вночі над територією окупованого Криму. Сьогодні там літали якісь безпілотники, начебто їх збивали. Все це, як завжди, виглядає як мінімуму дуже смішно”.

“Почекаємо ще, що пізніше прозвітує “агент Колобок”, він же губернатор Севастополя Развожаєв. Ця злість ворога вона зрозуміла, тому що вчора два таких жирних “прильоти” було і знищено досить багато москалів, а саме командного складу — в районі Мелітополя та Севастополя два штаби. При чому ці штаби високого рівня. Тому ворог намагається нас атакувати, намагається знову загрожувати і бити”, — зазначив він.

Помста близько

Та й це не все, що для ворога приготували ЗСУ. Прилетіло окупантам і в Криму. Тимчасово окупований півострів “відвідали” кілька груп БПЛА. Не спала цієї ночі Євпаторія, Сімферополь, Джанкой, Севастополь, Саки, Новофедорівка.

Міністерство оборони РФ, як завжди, заявило про свою могутність, бо нібито російська ППО змогла знищити 19 безпілотників, та щось міцно “спала” в Саках.

“Судна ніч”

Окупанти назвали цю ніч у Криму судною. Місцеві у пабліках сиплять коментарі, панікують, кажуть, що наближається кінець. І правильно думають. СБУ та військово-морські сили провели спецоперацію в окупованому Криму безпілотниками та завдали потужного удару по аеродрому Саки.

російські Telegram-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати в аеродромі «Саки» в Криму pic.twitter.com/vWjmZzqNb1 — hromadske (@HromadskeUA) September 21, 2023

Якщо окупанти думають, що хитрити вміють лише вони, то ось відповідь на успішну ліквідацію українських безпілотників — ними перевантажили російську ППО, а вже потім залупили ракети “Нептун”. Отож тепер у росіян мінус щонайменше 12 бойових літаків Су-24, Су-30, а також ПЗРК “Панцир”. Не буде також де готувати операторів іранських дронів, бо саме там була розташована їхня база.

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