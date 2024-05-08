Масований удар по Україні: є влучання в об'єкти енергетики та вокзал у Херсоні – все про нічну атаку РФ

Росіяни знову атакували міста України, пошкодивши критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Окупаційні війська Росії у ніч проти середи, 8 травня, завдали масованого удару по містах України. Ворог запустив "Кинджали", "Калібри", балістику і дрони. Внаслідок атаки є влучання в об'єкти енергетики та вокзал у Херсоні.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки нічної атаки по Україні.

За даними МВС, ворог атакував сім регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині – одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Під ударами 7 областей! Деталі ранкової атаки та ситуація на фронті

Скільки цілей збила ППО

Вночі окупанти випустили по Україні 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 безпілотник, а саме:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської область РФ);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);

4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ, акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракети "Іскандер-К" (із Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);

21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ).

Як розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, протиповітряна оборона знищила 59 цілей – 39 ракет і 20 БпЛА.

Силами ППО було знищено:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Наслідки атаки РФ по Україні 8 травня

РФ вдарила по об'єктах енергетики

Окупанти атакували об'єкти генерації України. Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання на одному з об'єктів "Укренерго" в центральному регіоні.

Також пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК.

Як повідомила пресслужба компанії, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Атака ракетами! Вибухи в областях! Під ударом - енергетика!

Удар крилатими ракетами по Києву та області

Росія вночі завдала ракетного удару по Києву. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені.

Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Зазначається, що ракети заходили для ударів по Києву з різних напрямків. Наразі точна кількість об'єктів встановлюється. За попередніми даними, в столиці минулося без постраждалих та руйнувань.

На Київщині, у чотирьох районах, зафіксовано падіння уламків. Один житловий приватний будинок та підсобне приміщення були зруйновані. Крім того, пошкоджено 14 приватних будинків та один автомобіль.

Ліквідація наслідків атаки на Київщині / Фото: ДСНС України

Також зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики працюють над поверненням світла.

У Броварському районі на обʼєкті цивільної інфраструктури сталося займання. Ушкодження отримали дві особи: жінка 1962 року народження та чоловік 1990 року народження. Травмованих у стресовому стані та з пошкодженням кінцівок було шпиталізовано до лікарні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Уламки ракети впали в Броварах! Є пошкодження і потерпілі! Репортаж ТСН з місця влучання!

РФ вдарила по Львівській області "Кинджалами"

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що росіяни вдарили по області крилатими ракетами та ракетами "Кинджал". Атаковано два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

Близько 05:00 окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Внаслідок "прильоту" виникло два осередки займання. На місці ударів працює ДСНС.

Крім того, через влучання paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

Критична та житлова інфраструктура не постраждали, наголосив Козицький.

За попередньою інформацією, у ніч проти 8 травня на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них вісім було збито.

Удари по Прикарпаттю

В Івано-Франківській області ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури.

Як розповіла очільниця ОДА Світлана Онищук, внаслідок ракетних ударів по Прикарпаттю виникла пожежа. Вогонь вдалось оперативно локалізувати.

Вона уточнила, що обійшлося без постраждалих.

Під ударом опинився вокзал у Херсоні

У Херсоні росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру. Внаслідок ударів пошкоджені колії та вокзал. Залізничники тимчасово обмежили рух поїзда №121/122 Київ-Херсон-Київ до Миколаєва.

Решта поїздів "Укрзалізниці" продовжує рух за графіком.

У Херсоні пошкоджено критичну інфраструктуру. Через ворожі удари місто частково залишилося без світла.

Пошкоджена залізниця у Херсоні

Кіровоградська область

Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Травмовано восьмирічну дитину.

Як розповів очільник ОВА Андрій Райкович, руйнувань, попередньо, зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

Полтавська область

Очільник ОВА Філіп Пронін розповів, що на Полтавщині, попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Вінницька область

На Вінниччині також є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Окупанти вночі атакували область крилатими ракетами. Наразі більше подробиці про наслідки атаки немає.

Запорізька область

Голова ОВА Іван Федоров заявив, що під час ракетної атаки ворог поцілив в обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

За даними ДСНС, у Запоріжжі ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, гаражному кооперативу, одному з парків міста та міському електротранспорту.

Руйнувань зазнала також одна з пожежних частин Запоріжжя – пошкоджено службові приміщення і фасад будівлі. Загиблих і травмованих немає.

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото: ДСНС України

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото: ДСНС України

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото: ДСНС України

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото: ДСНС України

Зеленський відреагував на масований удар

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку в ніч проти 8 травня і назвав президента РФ Володимира Путіна "нацистом".

Глава держави звернув увагу, що росіяни влаштували атаку в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", – наголосив Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масована атака по Україні! Вибухи в Києві, Запоріжжі, Херсоні та Львівщині!

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