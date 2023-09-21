Масований удар по Україні: Жданов про те, куди цілилась РФ та чому наша ППО “пропускає” ракети

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні вранці 21 вересня. Під ударом опинилися Київ, Черкаси, Рівне, Хмельницька та Львівська області. Армія РФ випустила 43 крилаті ракети, 36 з них збили українські військові.

Куди ворог намагався поцілити в Києві, чому ППО “пропускає” російські ракети, чи відстріляла РФ увесь свій запас та чи пов’язана атака із візитом президента Зеленського до США у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Яка мета масованого удару РФ

За словами Олега Жданова, мета Російської Федерації незмінна – ворог намагається порушити роботу інфраструктури, завдяки якій в тому числі постачають військовим усі види забезпечення, які ми отримуємо від партнерів.

“І бачите, останнім часом більшість ракет направляються на захід нашої країни, на північ і захід. Тобто вони намагаються порушити шляхи постачання техніки і озброєння”, – розповів ТСН.ua експерт.

Куди окупанти намагалися поцілити в Києві

У Києві російська армія в основному намагається влучити в промислову зону та об’єкти інфраструктури, каже Олег Жданов.

“Скоріше за все, вони передбачають, що там може бути накопичення теж якихось матеріальних засобів, якими забезпечується потім фронт”, – вважає військовий експерт.

За його словами, росіяни мають “психологічну травму” через те, що не можуть пробити українську систему протиповітряної оборони в Києві.

“Скільки б вони не намагалися, якими б ракетами вони не здійснювали по нам пуски, але систему ППО вони пробити в Києві не можуть. І це їх бентежить кожного разу. От навіть сьогодні більша частина ракет пішла на західну частину України, але на Київ все одно частина йде. Теж саме під час атаки дронами. Хоча б частина цих дронів під час масованої атаки направляється на Київ”, – каже ТСН.ua Олег Жданов.

Чому ППО “пропускає” російські ракети

Те, що українська ППО іноді “пропускає” російські ракети під час атак, не варто пов’язувати з тим, що військовим не вистачає снарядів, вважає експерт.

“На жаль, ми повинні констатувати, що росте майстерність російських операторів. Вони теж відслідковують і аналізують ситуацію з нашою системою ППО, кожного разу вираховують нові й нові маршрути, які вони прокладають для своїх дронів та крилатих ракет”, – розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Він пригадав одну з останніх російських атак. Тоді ворожі ракети використовували складний маршрут, щоб обійти ППО.

“Нещодавно опублікували маршрут польоту ракети, яка потім прилетіла в Кривий Ріг. Вона навіть майже долетіла до Миколаєва, розвернулася і потім все одно долетіла, заходила через Харківську область. Ніякої логіки в цьому маршруті на перший погляд немає. А якщо задуматися, то вона, мабуть, обходила район більш щільного розташування наших засобів ППО”, – каже Олег Жданов.

У який час найчастіше атакує РФ

Військовий експерт розповів, що Росія, як і раніше, найчастіше здійснює атаки по Україні в нічний час, ближче до ранку.

“Вам скаже будь-який лікар, що це саме той час, коли людина хоче спати. І коли знаходишся на бойовому чергуванні, то світанок – це самий важкий час. Коли вже втомилися за ніч, очі закриваються. І тому пильність операторів може бути заниженою. Це класика, початок всіх операцій припадає на четверту-п’яту ранку, ну шоста година сама пізня. Тому і ракети прилітають саме в такий час” – каже ТСН.ua Олег Жданов.

Чи відстріляла Росія весь запас ракет

За словами військового експерта, російській армії є ще чим атакувати. Тому варто бути готовими до можливих ракетних ударів найближчим часом.

“І, до речі, для нас погана новина полягає в тому, що вони нарощують випуск ракет. На сьогоднішній день наша розвідка констатує, що вони по випуску ракет вийшли на довоєнний рівень. Це означає, що більше 100 ракет за місяць вони можуть виробляти, різних типів”, – розповів він ТСН.ua.

Олег Жданов зазначив, що кількість ракет, яку росіяни випускають по Україні зараз, не така вже велика.

“Я так розумію, вони економлять ракети, притримують на пізню осінь і початок зими, коли настануть холода, дощі. Скоріше за все, вони спробують знову покласти нашу інфраструктуру, особливо енергетичну”, – вважає військовий експерт.

Він каже, що сьогодні ворог більше використовує “шахеди”. За його словами, вочевидь, у РФ з’явилися канали постачання. Адже кількість безпілотників вражає.

“Якщо дивитися з 1 січня по сьогоднішній день, там вже більше 300 “шахедів” було використано. Такого ніколи не було. Це говорить про те, що або Іран постачає, або, може, підключився Китай. На виставці “Армия-2023”, яка проходила в Москві, Китай представив дрон, повний аналог “шахед-136”. Ну а ми ж знаємо, як працює економіка Китаю. Вони можуть організувати виробництво і збільшувати кількість майже кожної доби”, – розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Що легше збивати – ракети чи “шахеди”

Ракети збивати легше, ніж “шахеди”, пояснив військовий експерт. Це пов’язано з тим, що ракета більша за розміром, вона більш прямолінійно летить, менше маневрує та не може це робити дуже різко.

“І, відповідно, її відбиваюча поверхня для радіолокації набагато більша, ніж у “шахеда”. Він летить більш повільніше, в чотири рази менше швидкість. Він може летіти нижче і за розмірами він набагато менший, ніж ракета”, – розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Однак ураження, за його словами, в них однакове.Справа в тому, що комплекси, які використовують українські військові, в основному працюють за рахунок осколкового ураження повітряної цілі.

“Це не пряме влучання в об’єкт. Противоракета підлітає до цілі, в неї спрацьовує дистанційний підривач і вона вибухає в повітрі, і своїми уламками руйнує ракету або “шахед”. Так що принцип ураження що там що там приблизно однаковий”, – пояснив він.

Із чим пов’язана масована атака по Україні

Олег Жданов вважає, що масована ракетна атака по Україні 21 вересня не пов’язана з візитом президента Володимира Зеленського до США.

“Хоча можна висловити таке припущення, що це помста. Вони нічого не змогли, Небєнзі навіть не дали перебити нашого президента на Раді безпеки ООН, його жорстко поставили на місце. Може, вони таким чином хотіли висловити свою позицію – з одного боку. Однак атаки, вони як і були до візиту, так вони і сьогодні”, – розповів ТСН.ua військовий експерт.

Єдине, чим відрізняється сьогоднішня атака, вона більш масована і з застосуванням крилатих ракет, каже Олег Жданов.

“Але це система обстрілу нашої країни по наявності і задуму Генерального штабу РФ. Ви ж не забувайте, також розвідка працює в них, і може там постачання якісь були. Остін же заявив і показав фотографію, як “Абрамси” на трейлерах вже рухаються в бік України. Можливо, це спричинило, щоб по Львову вдарити. “А може влучимо” – за таким принципом”, – розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Ракетний удар по Україні 21 вересня

Російська армія вранці 21 вересня завдала масованого удару по Україні. Це одна з найбільших атак РФ за останній час. Вибухи пролунали в Києві, Черкасах, Рівному, Хмельницькій та Львівській областях. Також ворог обстріляв Херсон, Харків та Дніпропетровщину.

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