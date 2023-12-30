Масований удар РФ по Україні – головні заяви на терміновому засіданні Радбезу ООН

Окупаційна армія Росії 29 грудня завдала масованого удару по території України – запустивши 158 повітряних цілей. Представники України та ще 30 партнерів скликали термінове засідання Ради Безпеки ООН.

ТСН.ua зібрав головні заяви представників Радбезу ООН через масований удар по Україні.

Кислиця: РФ "хоробро" знищила пологовий будинок та 45 багатоповерхівок

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця детально доповів про масовану ракетну атаку України 29 грудня 2023 року. Він наголосив, що Росія здійснила одну з найбільш інтенсивних атак, використовуючи різні типи ракет та безпілотників.

Він наголосив, що окупанти цинічно атакували житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території країни.

Постпред України заявив, що внаслідок терористичної атаки Росії загинуло щонайменше 30 осіб, а понад 160 – отримали поранення.

"Лише погляньте на список цілей, які так "хоробро" знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка", – заявив Сергій Кислиця.

Він також додав, що з огляду на повідомлення про вторгнення ракети РФ до повітряного простору Польщі "російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн".

"Єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого посилення нашої обороноздатності", – підкреслив Кислиця.

Окрім того, Кислиця схарактеризував російського представника в ООН Василя Небензю як особу "з ампутованою совістю і відрізаною гідністю".

Генсек ООН засудив атаку по Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "найрішучішим чином" засудив широкомасштабні нічні атаки Російської Федерації на українські міста, цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури.

Генсек також звернув увагу на загибель та поранення великої кількості цивільних осіб.

РФ організувала Радбез, щоб відволікти увагу для підготовки до удару по Україні – США

Радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі заявив, що Росія відвертала увагу Ради цього тижня.

"Два дні тому Російська Федерація організувала засідання Ради Безпеки, щоби згадати про події 10-річної давнини. Росія заявила, що обговорення Революції Гідності дозволить членам Ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на нинішню ситуацію в Україні",- зазначив представник США.

Він назвав це абсурдним та наголосив, що водночас у Москві розробляли наймасштабніший ракетно-повітряний удар по Україні.

"Саме на це Росія відвертала увагу Ради цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення", - зауважив Келлі.

Постпред Великої Британії Барбара Вудворд також засудила російську атаку. Вона заявила, що це була відчайдушна та марна спроба Росії відновити воєнну динаміку, втім в окупантів нічого не вийде.

"У них (у росіян – ред.) нічого не вийде. Україна вже змусила Чорноморський флот Росії відступити зі своєї бази в Криму", - заявила Вудворд.

Вона наголосила, що Велика Британія й далі підтримуватиме Україну та надаватиме військову допомогу стільки, скільки буде потрібно. Водночас Вудворд додала, що Британія надішле ще сотні ракет для поповнення запасів систем ППО, які захищають цивільне населення від терористичних атак окупантів.

Цинічні заяви РФ на засіданні ООН

Постійний представник Росії Василь Небензя на засіданні Радбезу ООН закликав Київ і Захід "чекати найближчим часом найгірших новин".

"Воєнні плани київського режиму зазнали тотального фіаско, тому чекайте найближчим часом найгірших для вас і ваших українських проксі новин, причому незалежно від того, чи будуть у Вашингтоні, чи у Брюсселі затверджені нові пакети військової та фінансової допомоги", – цинічно видав представник РФ.

Представник Росії в ООН також заявив, що в усьому винна не Росія, а "українська ППО, яка розміщена в житлових кварталах". Проте на слова постпреда Великої Британії, що жертв могло бути більше, якби не було ППО, Небензя не відреагував.

Вранці 29 грудня збройні сили РФ масовоно обстріляли Україну. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет.

Нагадаємо, Віталій Портников відповів, що може підштовхнути Захід до перегляду політики підтримки України.

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