Масований удар Росії по Києву: коли можливий і що зараз стримує Путіна

Після ракетного удару РФ по столичній Лук’янівці, який стався 18 січня, ворог атакує місто лише дронами. Але раз чи два на день у Києві лунає повітряна тривога, як попередження про можливу загрозу від балістики.

За п’ять днів з останньої ракетної атаки, люди підсвідомо очікують на наступну.

Що може стримувати Путіна?

Авіаційний експерт Валерій Романенко сумнівається, що ворог готовий найближчим часом завдати масований ракетний удар по Україні та Києву.

"Важко відповісти однозначно, бо, на мою думку, зараз Путін очікує подальших заяв чи сигналів від Трампа. Тому у Кремлі знаходяться у режимі очікування і нагнітати напруження для них зараз не дуже безпечно. Вважаю, що дронові атаки ворог буде продовжувати. Хоча, якщо станеться різке похолодання, то може наважитися й на ракетні атаки по нашій енергетичній інфраструктурі. Тобто, якщо Росія продемонструє зневагу до заяв американського президента, то може одразу отримати відповідь. Тому у Кремлі зараз, скоріш за все, утримаються від рішучих дій. Але як буде насправді, можна лише здогадуватися", – зазначає ТСН.ua авіаційний експерт Валерій Романенко.

Росія має достатньо ракет для нових ударів

Експерт підкреслює, що потенціал, щоб завдати масованого ракетного удару по Києву, у росіян є. І він дуже великий завдяки накопиченню значній кількості ракет.

"Я сумніваюсь, що росіян могли виробляти до 140 ракет всіх типів на місяць. Гадаю, темпи не такі великі. Такий висновок можна зробити з виробництва в Росії військових літаків – він помалу зменшується. Виробництво зменшилося на три літаки, якщо порівнювати 2023 рік з 2022, а у 2024 році виробництво зменшилося на один літак. Тобто стрімкого росту немає, скоріше плавне падіння. Це бойова техніка, яка має приблизно такі ж складні технології, як і виробництво ракет, і потребує великої кількості радіоелектроніки. Якщо падає випуск літаків, то не може різко збільшуватися кількість вироблених ракет. Гадаю, що більше 120 ракет всіх типів на місяць вони не виробляють, але це значні запаси, яких ворог поки не витрачає", – зазначає Валерій Романенко.

Будуть тримати у напрузі

Тому, за його словами, слід очікувати до кінця зими нових ракетних ударів. Але коли вони будуть, і чи будуть це масовані або ж комбіновані удари – невідомо.

"Ворог може запускати щоденно по декілька ракет, щоб тримати Україну та Київ у постійній напрузі. Але характер цих ударів поки що важко передбачити", – підсумовує Валерій Романенко.

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