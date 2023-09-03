Масований удар "Шахедами" по Одещині: що відомо про атаку та її наслідки (фото)

За даними поліції, через атаку попередньо постраждали двоє чоловіків 34 та 42 років

У ніч проти 3 вересня Росія завдала удару по Одеській області. Ціллю була припортова інфраструктура. На місці удару виникла пожежа.

Що відомо про наслідки влучання та як це може бути пов'язано із майбутніми переговорами турецького лідера Реджепа Ердогана та російського диктатора Володимира Путіна - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Атака була масованою та тривалою

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що атака була досить масованою і довготривалою. Повітряна тривога лунала понад 3,5 години. Російські військові застосували кілька хвиль ударів, намагаючись обдурити сили ППО України.

"Весь цей час силами протиповітряної оборони забезпечувалось відбиття атак. Вони як завжди спрямовували їх кількома хвилями, намагаючись знайти слабкі місця протиповітряної оборони, обійти їх і завдати максимальну кількість влучань. Але все ж таки 22 безпілотники були знищені силами протиповітряної оборони", - зазначила речниця відомства Наталія Гуменюк.

Атака по Одеській області 3 вересня

Атака по Одеській області 3 вересня

Яка була ціль атаки росіян

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що ціллю окупантів стала портова інфраструктура регіону – атаки зазнав, зокрема Ренійський район, де розташовані порти на Дунаї.

"На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу", - написав він у себе на телеграм-каналі.

Звідки летіли "Шахеди" і скільки вдалося збити

У Повітряних силах поінформували, що під час нічної атаки силам ППО вдалося збити 22 БПЛА із 25. Оокупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку:

мис Чауда, Крим,

Приморсько-Ахтарськ РФ.

Ворожі безпілотники атакували південні райони Одеської області.

Чому Росія б'є по Одеській області

В Офісі президента вважають, що Росія продовжує бити по припортовій інфраструктурі України в надії спровокувати продовольчу кризу та голод у світі. Таку думку висловив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він впевнений, що "один з ключів до завершення війни та збереження світового порядку – знищення російського ВПК".

"Головне завдання для нас і наших партнерів сьогодні – ліквідація можливостей російського ВПК виробляти озброєння для ударів по Україні. І посилення відповідальності для тих, хто допомагає ворогу обходити санкції", - написав він.

Атака по Одеській області 3 вересня

Атака по Одеській області 3 вересня

Які наслідки атаки

Рятувальники та правоохоронці опублікували кадри наслідків атаки по портах Одеської області. У ГУНП області повідомили, що внаслідок удару попередньо постраждали двоє чоловіків 34 та 42 років. Лікарі діагностували у одного опік плеча, а у другого – оглушення від ударної хвилі.

"Уламки ударних літальних апаратів влучили на територію приватної садиби та по об'єктах припортової інфраструктури. На одному з них виникла пожежа, яку було ліквідовано силами ДСНС. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази скоєного рф злочину", - сказано у повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що група Ізмаїльського прикордонного загону збила 2 дрони "Shahed-136", які росіяни спрямували по цивільній інфраструктурі Подунав’я. У МВС опублікували кадри уламків збитих БПЛА.

Збиті ворожі дрони в Одеській області / Фото: МВС

Збиті ворожі дрони в Одеській області / Фото: МВС

Удар по портах може бути пов'язаний із майбутніми переговорами Ердогана та Путіна

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук вважає, що атака по портах на Дунаї пов'язана із майбутінми переговорами турецького лідера Реджепа Ердогана та російського диктатора Володимира Путіна, які попередньо мають відбутися 4 вересня у Сочі. Головною темою зустрічі буде "зернова угода".

"Відповідний інформаційний фон Російська Федерація завжди намагається створити перед важливим міжнародними зустрічами. Можна пов'язати дві події: сьогоднішню атаку на Одеській регіон, на портову інфраструктуру Дунайського кластера, і те, що відбудеться 4 вересня в РФ зустріч пана Ердогана з "бункерним дідом", - сказав він.

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