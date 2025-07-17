Масований обстріл Дніпропетровської області: куди "прилетіло" та які наслідки

Росіяни атакували Дніпро та область / © "Суспільне Дніпро"

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Дніпропетровщина витримала масовану атаку безпілотників: є загиблі та поранені. Вибухи пролунали у Кривому Розі, Дніпрі та Нікополі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Окупанти атакували Дніпропетровщину десятками “Шахедів” у кілька хвиль. Усю ніч було гучно в Дніпрі. Від ранку — у Кривому розі.

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У Дніпрі відомо про одного загиблого та пʼятеро поранених. Троє з них , усі чоловіки, у тяжкому стані. Спалахнули пожежі на підприємствах. Сергій, власник автосервісу, побачив атаку по камерах спостереження. Кинувся рятувати підприємство та майно сусідів.

Знищено склади та підприємства. Потрощило офісну будівлю. Тут намагаються прибирати понівечено майно.

А от в Нікополі через подвійний удар поранено пʼятеро людей. Ворожий FPV-дрон вдарив по автомобілю. Коли рятувальники гасили пожежу, окупанти завдали нового удару. Трьох рятувальників поранено, а також цивільних чоловіка та жінку.

У Дніпрі та Кривому Розі досі долають наслідки масованої атаки. Водночас оборонці неба знищили понад два десятки ворожих дронів, що ворог спрямував на область.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПАЛАЛИ ОДРАЗУ ТРИ МІСТА НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ через ВОРОЖУ АТАКУ! РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПРИЛЬОТІВ