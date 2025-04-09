Масований обстріл Харкова: куди поцілили російські дрони і які наслідки

Росіяни вкотре атакували Харків / © ДСНС

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У Харкові російські терористи не дають оговтатись від попередніх ударів, як наносять нові. Під удар потрапив Основ’янський район Харкова. Саме сюди ввечері 8 квітня припала основна кількість ударів.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

За даними правоохоронців, із понад двадцяти влучань по місту, сімнадцять — саме в цьому районі. Окупанти атакували місто дронами. Внаслідок масованої атаки пошкоджено щонайменше п’ятнадцять приватних будинків, підприємтсва легкої промисловості, а також автотранспортну компанію. За інформацією обласної прокуратури, постраждали двоє цивільних — 65-річний охоронець, він зазнав поранення голови та гострої реакції на стрес, а також жінка близько 50 років, їй також знадобилася допомога медиків.

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Попередньо відомо, що всі ворожі удари були спрямовані саме по промисловій зоні. Постраждали кондитерське виробництво, підприємства з виготовлення побутових товарів, лакофарбової продукції, а також станція техобслуговування.

Унаслідок ударів виникло щонайменше п’ять пожеж. На місці і досі працюють екстрені служби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО з ЕПІЦЕНТРІВ ударів по ДНІПРУ і ХАРКОВУ