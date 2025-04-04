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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Вибухи лунали один за одним: очевидці розповіли про моторошний обстріл Харкова

Російські окупанти масовано атакувати Харків. У місті є загиблі.

Обстріл Харкова

Наслідки обстрілів Харкова / © ТСН

П’ятьох людей вбили росіяни цієї ночі у Харкові. Четверо загинули у своїх оселях. Це — подружжя з 12-річною донькою та їхній сусід. Ще один — літній чоловік помер у лікарні. У місті пораненого 32 людини.

Харків пережив чергову масовану атаку дронів. Російські терористи цілили у густонаселені житлові квартали.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

3 квітня після 22:00 Харків здригнувся від серії вибухів. Російські дрони-камікадзе атакували Новобаварський район міста. Удар був прицільний — по житлових будинках.

Люди кажуть — вибухи лунали один за одним без пауз. Від вибухової хвилі у квартирах вилітали вікна і сипались шибки.

«Штуки три їх летіло, до нас долетіли і потім по різні сторони. Один туди, один туди. А потім бабахнуло — прямо в цей будинок», — каже жителька Харкова Таміла.

Обстріл Харкова / © ТСН

Обстріл Харкова / © ТСН

Один з дронів влучив просто у квартиру багатоповерхівки. Там спалахнула пожежа. За даними правоохоронців на другому поверсі мешкало подружжя з дитиною. На першому — чоловік. Їхні тіла рятувальники шукали майже всю ніч — вони були сильно понівечені.

«Вже з-під завалів цього будинку вилучили тіла чотирьох. Чотири особи загинуло. За попередніми даними це тіла двох чоловіків, дитини та жінки», — каже речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Влучання, ймовірно, було саме у другий поверх — двигун «Шахеда» знайшли поруч з одним із тіл. Щоб підтвердити особи загиблих, вже відібрали ДНК-зразки родичів, зараз триває ідентифікація. Матері загиблого з першого поверху вночі вдома не було, від самого ранку вона намагалася додзвонитися до сина. Але коли побачила, що сталося з квартирою — зрозуміла що сина вже немає.

«Я досі не знаю, що з моїм сином. Квартира вигоріла повністю. Ніхто з сусідів не знає де він. Серед тих хто у лікарні, його немає. Скоріш за все він загинув», — каже Валентина.

Обстріл Харкова / © ТСН

Обстріл Харкова / © ТСН

Ще два дрони влучили в чотириповерхівку неподалік. Вікна повиносило і в сусідніх будинках. Ірина із чоловіком та сином ледь встигли добігти до коридору — кажуть, це і зберегло їм життя.

Понад 30 людей дістали поранення серед них 16-річний підліток. У стаціонарі зараз залишаються четверо. Стан — середньої тяжкості. Всього у Харкові зафіксували сім влучань. Більшість ударів припали на Новобаварський район, ще одне — по адміністративній будівлі у Холодногірському районі, де на момент атаки людей не було.

З початку тижня Харків пережив чотири масовані атаки дронів. За цей час по місту було запущено майже пів сотні безпілотників. Атаки спричинили значні пошкодження і забрали людські життя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО: головні новини за 4 квітня!

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