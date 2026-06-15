Наслідки обстрілу Києва / © ТСН

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У ніч проти 15 червня російські окупаційні війська завдали чергового масованого комбінованого удару по столиці України, застосувавши як балістичне озброєння, так і рої ударних безпілотників. Руйнування та масштабні пожежі зафіксовані у багатьох районах міста, зокрема і на Лівому березі. Внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона серйозних пошкоджень зазнав один із найвпізнаваніших житлових комплексів Києва у Дніпровському районі — знаменитий своїми яскравими різнокольоровими будинками.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Пожежа на даху початкової школи та дивовижна стійкість закладу

Падіння уламків ворожого БПЛА призвело до миттєвого займання на території комплексу. Прямий удар прийшовся по престижному приватному навчальному закладу — Академії початкової школи. На даху сучасної триповерхової будівлі спалахнула потужна пожежа, яка швидко охопила покрівлю.

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Бригади ДСНС, які оперативно прибули на місце надзвичайної ситуації, до самого ранку приборкували вогонь, а зараз рятувальники продовжують ретельно проливати конструкції, ліквідовувати приховані осередки тління та вручну знімати зруйновані елементи даху, аби не допустити повторного займання.

Наслідки обстрілу Києва / © ТСН

У цій академії навчається кілька сотень дітей — переважно це малеча мешканців самого житлового комплексу. Окрім базових уроків, тут щодня функціонували десятки різноманітних розвиваючих гуртків та спортивних секцій. Сьогодні, у понеділок, через нічний жах учні на заняття не пішли, проте адміністрація школи демонструє неймовірну стійкість.

Наслідки атаки на житловий комплекс

Руйнівна вибухова хвиля від падіння та детонації безпілотника була настільки потужною, що серйозно зачепила велику дев’ятиповерхівку, розташовану прямо навпроти епіцентру вибуху. У цьому будинку практично кожна квартира залишилася без шибок — потрощено рами, посічено балкони та понівечено сучасний фасад.

Також суттєвих руйнувань зазнала велика аптека, яка працювала на першому поверсі житлового будинку. Вибухом там вщент вибило панорамні вітрини, а внутрішні стелажі з ліками перетворилися на купу сміття. Місцеві мешканці, які вночі вигулювали собак або ховалися в коридорах, згадують, що звук прильоту був неймовірно гучним і супроводжувався яскравим спалахом.

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Прямо зараз на території внутрішнього двору кипить робота — десятки комунальних працівників разом із сотнями небайдужих місцевих мешканців спільно прибирають гори битого скла, підмітають дитячі майданчики, згрібають обвуглені уламки та розбирають завали.

Окремою трагедією для жителів стала ситуація на прибудинковій парковці, що знаходилася неподалік місця падіння дрона. Потужне полум’я миттєво перекинулося на щільно припаркований транспорт — кілька автівок вигоріли вщент, перетворившись на чорні металеві скелети. В десятках інших машин навколо вибуховою хвилею повністю вибило лобове та бокове скло.

За офіційними даними Національної поліції, на цій локації, на щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих. Комплекс має надійні, спеціально облаштовані підземні сховища, тому більшість людей під час нічної тривоги дисципліновано перебували в безпечних горизонтах.

Четвертий приліт по житловому комплексі

Варто підкреслити, що сьогоднішній нічний інцидент — це вже щонайменше четвертий задокументований випадок від початку повномасштабного вторгнення, коли будинки та інфраструктура цього конкретного житлового комплексу зазнають пошкоджень через російські повітряні атаки.

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Раніше серйозні руйнування та падіння уламків ворожих безпілотників типу «Шахед» на дахи та подвір’я кольорового кварталу фіксувалися під час масованих нальотів у травні 2023 року, протягом 2025 року, а також на самому початку цього, 2026 року, коли вибухами понівечило фасад та квартири 13-поверхової секції. Попри регулярні намагання ворога залякати киян, мешканці комплексу вкотре доводять, що готові оперативно відбудовувати свій простір та продовжувати жити всупереч усім діям окупантів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: АПОКАЛІПТИЧНІ КАДРИ в ОДНОМУ з ЖК в КИЄВІ після УДАРУ

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