Масований обстріл Львова та Чернівців: що зараз відбувається у містах та які наслідки атак

Наслідки атаки на Львів 12 липня / © Associated Press

Реклама

У Львівській області після масованого обстрілу і досі знаходять уламки російських дронів та ракет. У військовій адміністрації просять не наближатися до підозрілих предметів і відразу викликати поліцію.

Львів оговтується від суботнього обстрілу. Три житлові будинки зазнали значних руйнувань.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Реклама

Що відбувається у Львові після обстрілів

У Львові один із «прильотів» стався на вулиці Олени Степанівни. Будинок, в який поцілили окупанти, аварійний.

«Частини будинку фактично немає. Зараз тут працюють комунальники, мешканці продовжують забирати речі з квартир. Проживати тут неможливо», — йдеться у сюжеті ТСН.

Пан Руслан два роки воював, а зараз показує свою зруйновану квартиру.

«Ця війна за мною ходить, був там два роки, тепер звільнився і сюди бачите прилетіло. Але саме головне що всі живі», — каже Руслан Швець.

Реклама

Деякі мешканців, чиї домівки зруйновані, перебралися до родичів, інші тимчасово живуть у готелях коштом міськради. Їм обіцяють допомогу на оренду квартири чи купівлю житла.

«Тут сім сімей проживали, сім квартир. Ми поговорили з мешканцями, вони отримають кошти за кожен метр квадратний, це буде орієнтовно 67 тисяч гривень за метр квадратний. І зможуть собі придбати якісне помешкання», — сказав Андрій Садовий, мер Львова.

Загалом від обстрілів постраждали майже півсотні будинків, півтисячі вікон вибиті. Ще два будинки в такому ж стані — як цей на Олени Степанівни, але інші підлягають відновленню. Тут поряд також офісні приміщення, де працювали малий і середній бізнес. Усе обладнання і товари згоріли вщент. Їм теж місто обіцяє допомогу.

У суботу вночі Львів пережив одну з наймасованіших дронових атак. Люди кажуть, вибухало кожні кілька хвилин. Але усі мешканці цього будинку були в укритті. Ушпиталили одного чоловіка.

Реклама

Наслідки атаки по Львову / © t.me/andriysadovyi

Наслідки атаки на Чернівці

Сьогодні прощаються із загиблими під час атаки на Чернівці. 26-річну жінку хоронять — у Заставній. Та 43-річного чоловіка — у селі Будилів, він був родом із сусідньої Івано-Франківщини.

У лікарні — 4 важко поранених. Стан 44-річної жінки критичний. У ніч проти суботи досі відносно спокійні Чернівці вдруге за тиждень зазнали масованого обстрілу від початку повномасштабної війни.

Ворог обстріляв місто 4 «Шахедами» та ракетою. Цілив по цивільній інфраструктурі. Чернівчанам, чиї квартири пошкоджені, запропонували тимчасово переселитися до гуртожитку.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наймасованіший обстріл Львівщини! Уламки ворожих ракет та дронів валяються УСЮДИ

Реклама