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Масований обстріл Одеси: місцеві жителі розповіли, куди цілились росіяни
Росіяни масовано обстріляли Одесу дронами. Місцеві жителі розповіли про наслідки влучань.
Росіяни зранку, 11 липня, атакували Одесу «Шахедами». Цілили по житлових кварталах. Кілька десятків будинків залишилися без вікон та дахів. Під удар потрапили і приватні стайні, є поранені й загиблі коні та собаки. Зруйновано також приміщення двох місцевих СТО, всередині розтрощені автівки.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчук.
Російські терористи били серед білого дня і по житлових кварталах, аби вразити якомога більше людей.
«Це страшно, це дуже страшно. Я бажаю, щоб росіяни відчули те, що ми відчуваємо кожен день. І це добре що діти поїхали від мене вчора, а якби були діти, у мене двоє маленьких внуків, що було б», — каже жителька Одеси Валентина.
Перший удар прийшовся поряд з приміщенням станції техобслуговування. Працівники встигли сховатися у безпечне місце, а згодом допомагали рятувати тварин у сусідній стайні — туди вдарив другий «Шахед».
У власниці стайні пошкодило і будинок. Але найбільше вона переймалась за коней, яких заблокував вибух і вогонь. Якби не перехожі, усі згоріли б живцем. Люди розібрали вручну паркан та виводили на дорогу поранених та наляканих тварин. Утім один кінь все ж загинув.
«Я спочатку побігла дітей рятувати, у мене ж будинок також поряд. Там нема ні вікон, ні дверей. Ми не встигли нікуди добігти, а коней ми не встигли вивести. Почало усе горіти, дуже важко зрозуміти іншим, ким для мене була ця конячка», — каже власниця коней Юлія Васякіна.
Згодом з під завалів конюшні люди дістали ще й собаку Юлії.
Третій «Шахед» вдарив поблизу ще одного СТО та приватних будинків. На дорозі досі тліє стара акація, а в сусідніх приміщеннях жодного вцілілого вікна. Власники розповідають — упродовж півгодини чули вибух за вибухом, не встигли навіть добігти до укриття.
«Я був на роботі, це десь півкілометра звідси. Вийшли, бо тривога і прямо бачу, що „Шахеди“ падають один за одним і бачу, що в напрямку мого будинку. Побіг по телефон, дивлюсь пропущений від дружини. Сльози, крики, у нас нема більше будинку каже. Приїжджаю, а тут ось таке», — каже Олександр.
Їхні сусіди, подружжя пенсіонерів, від обстрілів сховалися у глибині будинку, подалі від вікон. Однак вибухова хвиля була такої сили, що стелю в кімнаті знесло, люди дивом вціліли і не потрапили під завали.
Вже за півгодини після відбою на місце прибули комунальники. Пиляли понівечені дерева, розбирали завали та розчищали територію.
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