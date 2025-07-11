Масований обстріл Одеси: місцеві жителі розповіли, куди цілились росіяни

Наслідки обстрілу Одеси / © ДСНС

Реклама

Росіяни зранку, 11 липня, атакували Одесу «Шахедами». Цілили по житлових кварталах. Кілька десятків будинків залишилися без вікон та дахів. Під удар потрапили і приватні стайні, є поранені й загиблі коні та собаки. Зруйновано також приміщення двох місцевих СТО, всередині розтрощені автівки.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчук.

Російські терористи били серед білого дня і по житлових кварталах, аби вразити якомога більше людей.

Реклама

«Це страшно, це дуже страшно. Я бажаю, щоб росіяни відчули те, що ми відчуваємо кожен день. І це добре що діти поїхали від мене вчора, а якби були діти, у мене двоє маленьких внуків, що було б», — каже жителька Одеси Валентина.

Перший удар прийшовся поряд з приміщенням станції техобслуговування. Працівники встигли сховатися у безпечне місце, а згодом допомагали рятувати тварин у сусідній стайні — туди вдарив другий «Шахед».

У власниці стайні пошкодило і будинок. Але найбільше вона переймалась за коней, яких заблокував вибух і вогонь. Якби не перехожі, усі згоріли б живцем. Люди розібрали вручну паркан та виводили на дорогу поранених та наляканих тварин. Утім один кінь все ж загинув.

«Я спочатку побігла дітей рятувати, у мене ж будинок також поряд. Там нема ні вікон, ні дверей. Ми не встигли нікуди добігти, а коней ми не встигли вивести. Почало усе горіти, дуже важко зрозуміти іншим, ким для мене була ця конячка», — каже власниця коней Юлія Васякіна.



Згодом з під завалів конюшні люди дістали ще й собаку Юлії.

Реклама

Третій «Шахед» вдарив поблизу ще одного СТО та приватних будинків. На дорозі досі тліє стара акація, а в сусідніх приміщеннях жодного вцілілого вікна. Власники розповідають — упродовж півгодини чули вибух за вибухом, не встигли навіть добігти до укриття.

«Я був на роботі, це десь півкілометра звідси. Вийшли, бо тривога і прямо бачу, що „Шахеди“ падають один за одним і бачу, що в напрямку мого будинку. Побіг по телефон, дивлюсь пропущений від дружини. Сльози, крики, у нас нема більше будинку каже. Приїжджаю, а тут ось таке», — каже Олександр.

Їхні сусіди, подружжя пенсіонерів, від обстрілів сховалися у глибині будинку, подалі від вікон. Однак вибухова хвиля була такої сили, що стелю в кімнаті знесло, люди дивом вціліли і не потрапили під завали.

Вже за півгодини після відбою на місце прибули комунальники. Пиляли понівечені дерева, розбирали завали та розчищали територію.

Реклама

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО! НОВИНИ 11 ЛИПНЯ - П'ЯТНИЦЯ