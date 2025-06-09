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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Масований обстріл Рівненщини: нові подробиці ракетних ударів РФ по регіону

Росіяни масовано атакували Рівненську область. Що відомо про наслідки?

Автор публікації
Фото автора: Анна Махно Анна Махно
Росіяни масовано обстріляли Рівненщину

Росіяни масовано обстріляли Рівненщину / © ТСН

Росіяни наймасовіше з часів війни обстріляли Рівненську область. Ворог скерував на область різні типи ракет та ударних дронів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Окупанти вночі та зранку атакували Рівненщину, працювала ППО. Протягом ночі в область летіли крилаті ракети, балістика і ударні дрони. Найбільше вибухів чули у Рівному та Дубно.

«Цієї ночі Рівненщина зазнала наймасштабнішої атаки за увесь час війни. Ворог атакував область десятками повітряних цілей. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалося мінімізувати», — каже голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Зокрема, обʼєкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі, додають в ОВА. Однак є незначні ушкодження обʼєктів цивільної інфраструктури. Один із мешканців Рівненського району отримав ушкодження. Він у лікарні. А на місцях знищення ворожих цілей працюють відповідні служби.

Нагадаємо ночі проти 9 червня армія Російської Федерації атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу — безпілотниками та кількома типами ракет. Сили ППО знешкодили 479 засобів повітряного нападу: 292 збито вогневими засобами, 187 — локаційно втрачені.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 9 червня. ЗСУ ліквідували завод в РФ! Евакуація з Донеччини

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