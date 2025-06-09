Масований обстріл Рівненщини: нові подробиці ракетних ударів РФ по регіону

Росіяни масовано обстріляли Рівненщину / © ТСН

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Росіяни наймасовіше з часів війни обстріляли Рівненську область. Ворог скерував на область різні типи ракет та ударних дронів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.



Окупанти вночі та зранку атакували Рівненщину, працювала ППО. Протягом ночі в область летіли крилаті ракети, балістика і ударні дрони. Найбільше вибухів чули у Рівному та Дубно.

«Цієї ночі Рівненщина зазнала наймасштабнішої атаки за увесь час війни. Ворог атакував область десятками повітряних цілей. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалося мінімізувати», — каже голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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Зокрема, обʼєкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі, додають в ОВА. Однак є незначні ушкодження обʼєктів цивільної інфраструктури. Один із мешканців Рівненського району отримав ушкодження. Він у лікарні. А на місцях знищення ворожих цілей працюють відповідні служби.

Нагадаємо ночі проти 9 червня армія Російської Федерації атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу — безпілотниками та кількома типами ракет. Сили ППО знешкодили 479 засобів повітряного нападу: 292 збито вогневими засобами, 187 — локаційно втрачені.

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