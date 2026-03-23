Масований ракетний удар по Україні: Жданов назвав можливу дату і пояснив, куди зникли "Кинджали"

Військовий експерт попередив, що протягом наступних декількох діб існує загроза ракетного удару. / © ТСН

Чергова масована російська ракетна атака по Україні може статись протягом найближчих діб — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов, аналізуючи ознаки, які з’явилися останніми днями.

«Опосередкована ознака — передислокація Росією своїх літаків ближче до кордону з Україною. У відтермінування, яке спостерігалось, думаю, було декілька причин. Перше — технічний стан авіації. Треба було підготувати літаки, щоб виліт здійснювали не один-два. У цих літаків зношені двигуни, тому машину споряджають однією-двома ракетами, більше — не тягнуть. Плюс є дефіцит мікроелектроніки. Крім того, ми «пройшлись» дронами по їхнім підприємствам, тому можливі проблеми у постачанні», — припускає аналітик.

За його словами, крім того, є політичний фактор.

«Переговори не виходили з глухого кута, ми не погоджуємося на територіальні поступки, яких вимагає РФ. Думаю, що цей фактор може бути головним для Росії, яка діє за такою логікою: не погоджуєтесь — ловіть ще один масований комбінований удар», — каже Жданов.

Тому, за його словами, цілком ймовірно, що протягом найближчих діб може статись чергова масована атака.

Війна в Україні: куди поцілить РФ ракетами навесні та влітку

«Коли буде спека, то Росія може гатити по інфраструктурі, яка забезпечує українців водою. А від ударів по енергетиці Росія не відмовиться ніколи. Нашу енергетику вони не залишать до останнього дня активних бойових дій», — припускає Олег Жданов.

Масована атака: скільки ракет здатна запустити Росія найближчим часом

Про кількість ракет, якою Росія може вчергове вдарити по Україні, Жданов висловив таку думку: «Росія спроможна підняти у повітря 5-6 літаків ТУ. І то не факт, що всі вони будуть споряджені ракетами. Але є новий фактор — росіяни почали частіше застосовувати тактичну авіацію. Особливо літаки СУ-34, СУ-35, ракети Х-59, плюс ракети «Онікс», якими раніше вони били тільки по Одесі. Це може бути пов’язано з тим, що РФ може не вистачати носіїв або ракет. «Онікси» та «Циркони» можна запускати з наземного комплексу «Бастіон», вони також можуть бути повітряного базування».

Експерт додає, що в лютому по Україні прилітали ракети Х-101, які були вироблені у січні.

«Тобто одразу з конвеєра ракета потрапила одразу на літак і її запустили по нашій території», — зазначає він.

Водночас Жданов звертає увагу на те, що під час переважної більшості останніх атак окупантів серед повітряних цілей були відсутні ракети «Кинджал».

«Це може свідчити про проблему з літаками МіГ-31. Двигун на такому літаку не підлягає ремонту. Тільки заміна», — каже Жданов.

Та припускає, що, можливо, ера «Кинджалів» стає минулим.

«У сенсі носіїв цієї ракети. Фактично «Кинджал» — це «Іскандер-М». Просто вона переобладнана для повітряного пуску. Але якщо носії для «Кинджалів» вийдуть з ладу, то тоді може стати більше балістичних ракет «Іскандер-М». Загалом, думаю, що росіяни намагаються повернутися до обстрілів з інтервалом у два тижні. 10-14 днів. Взимку вони так і завдавали ударів. Зможуть чи ні — питання», — резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що РФ готує хвилю атак. Росія змінює стратегію атак.