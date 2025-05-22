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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Масований удар Росії буде передвісником великої загрози: експерт ошелешив прогнозом

Військова авіація Росії знову готується — аналітик спрогнозував масштаб ракетного удару.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Війна в Україні

Військовий експерт Роман Світан не виключає, що можливий наступний ракетний удар армії РФ стане передвісником літнього наступу / © ТСН

Якщо армія РФ здійснить чергову масовану ракетну атаку по Україні, то цей удар можна буде розцінювати як початок літнього наступу.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт Роман Світан.

«Удари «прив’язані» до переговорного процесу, вони будуть продовжуватися, поки тривають перемовини. Вони не залежать від телефонних дзвінків (президента США Трампа з очільником Кремля Путіним — Ред.)», — вважає Світан.

Враховуючи те, що сьогодні окремі моніторингові Telegram-канали повідомили про те, що на трьох російських аеродромах збільшилась кількість літаків-бомбардувальників, Роман Світан припускає, що армія РФ може здійснити атаку 30-40 ракетами авіаційного базування.

«Але ще є «Іскандери». Цілями удару може стати логістичні шляхи, якими постачається зброя та техніка», — каже експерт.

При цьому він не виключає, що під атаку можуть потрапити такі міста як Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса.

Також він зазначає, що цілями можуть стати інші населені пункти і пов’язує це з загрозою літнього наступу загарбників.

«Будь-яка кампанія починається з ракетно-бомбового удару. Масштабний удар можливий по лінії бойового зіткнення, по напрямках атаки. Це можуть бути Харків, Суми, Запоріжжя, Дніпро, Херсон. Після такої атаки можлива літня наступальна кампанія», — не виключає Світан.

«Дощі пройшли, земля суха, тому армія Росії може розпочати таку кампанію, наприклад, завтра. В залежності від поставлених задач», — резюмуючи, припускає Світан.

Раніше повідомлялось про те, якою може стати війна в Україні після розмови Трампа з Путіним.

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