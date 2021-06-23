Масове отруєння у ресторанах Харкова: фахівці виявили стафілокок і сальмонельоз

Спеціалісти кажуть, про антисанітарію в закладах харчування.
У Харкові оприлюднили перші результати лабораторних досліджень після масового отруєння відвідувачів у ресторанах.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 червня.
У шістьох працівників закладів підтвердили стафілокок. У половини пацієнтів - сальмонельоз. Інфекцію виявили і в харчах.
"Klebsiella pneumoniae - з обладнання. Умовно-патогенний мікроорганізм, який під час накопичення може також спричиняти інфікування. Все це відбувається через недотримання санітарно-гігієнічних умов. Антисанітарія відбувалася у цьому закладі", - каже керівниця відділу Харківського обласного лабораторного центру Тетяна Карлова.
Слід зауважити, що протягом тижня, з моменту коли до медиків почали звертатися перші потерпілі, кількість недужих зросла до восьми сотень. З-поміж хворих є 19 дітей. Стан пацієнтів задовільний. Спеціалісти певні, що люди отруїлися ролами, які їли того дня. Як саме поширилася інфекція - через персонал чи через харчі, ще з'ясовують.
Як повідомлялося, інформація про масове отруєння у ресторанах Харкова з'явилася 17 червня. До медзакладів з нудотою, блювотою та болем у животі спочатку доправили три десятки людей, які вживали суші. Згодом кількість збільшилася майже утричі. Обидва ресторани тепер не приймають відвідувачів. Зачиненими вони будуть до кінця перевірки. Їхнє керівництво провину визнає.