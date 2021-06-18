Масове отруєння у ресторанах Харкова: кількість потерпілих сягнула майже пів сотні

Серед потерпілих і дорослі, і діти.

Отруєних відвідувачів у двох ресторанах Харкова, які належать до однієї мережі, побільшало. Напередодні до лікарень зі нудотою, блювотою та болем у животі доправили три десятки людей, які вживали суші. Ця страва, ймовірно, стала причиною отруєння.

Що наразі відомо про стан пацієнтів, розповіла 18 червня кореспондентка ТСН.Ранок Юлії Семененко.

У дитячій лікарні №19, куди везли дітей із отруєнням, жодних коментарів не дають. У міській раді теж мовчать. Утім, обіцяють дати інформацію трохи згодом. За даними надзвичайників, кількість пацієнтів потерпілих збільшилась до 45, з них 17 осіб - це діти. Усіх їх шпиталізували до лікарень.

Усі вони перебували у стані середньої важкості. У них були ознаки гострого отруєння. Люди скаржилися на нудоту, біль у животі та блювоту. Спеціалісти припускають, що гості ресторанів могли отруїтися сушами, адже страву цю їла більшість відвідувачів. Приміщення ресторанів уже продезинфікували, а фахівці взяли на експертизу лабораторні проби харчів. Результати цих досліджень будуть відомі наступного тижня.

Обидва ресторани тепер не приймають відвідувачів. Зачиненими вони будуть до кінця перевірки. Їхнє керівництво провину визнає. Утім, чим отруїлися люди, не уявляють. За їхніми словами, готують страви лише з якісних продуктів. Керівництво ресторанів обіцяє людям компенсувати гроші, витрачені на лікування.

Своєю чергою, харківська поліція розпочала кримінальну справу.

Новини України: як почуваються отруєні у ресторанах Харкова

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