Масове СЗЧ і новий скандал у ЗСУ: чому воїни 155-ї бригади залишили фронт

Що відомо про цю ситуацію і як відреагували на скандал військові з інших бригад – в ексклюзиві TSN.ua.

Новий скандал у ЗСУ! Журналіст Юрій Бутусов заявив про масове дезертирство в 155-й окремій механізованій бригаді. Кількість військових в СЗЧ перевалює за півтори тисячі. Один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу. За розслідування взялося ДБР, а президент вже нібито скликає Ставку. Що відомо про цю ситуацію і як відреагували на скандал військові з інших бригад – в ексклюзиві TSN.ua.

Масове дезертирство у 155 ОМБр?!

"1,7 тис. військових пішли в СЗЧ": із такою заявою виступив журналіст Юрій Бутусов й у деталях розповів про масове дезертирство у 155-й Окремій механізованій бригаді "Анна Київська". 31 грудня журналіст Юрій Бутусов написав про проблеми 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка завершила підготовку у Франції і вступила у бій під Покровськом. За його словами, бригада зіштовхнулася з низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили близько 1 700 військових, командира звільнили, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

"Справа на контролі Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Один із відповідальних за формування бригади керівників помер від сердцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців. Слідчим ДБР поставили завдання знайти винних, і я провів розслідування, здобув значну кількість свідчень та матеріалів, щоб показати суспільству, до чого призводить формування з нуля нових бригад 140-х, 150-х та вже навіть 160-х без наявності командних кадрів, технічних фахівців, озброєння, дронів", – зазначив журналіст.

Скандальні заяви Бутусова!

ДБР справді вивчає факти, викладені у ЗМІ... Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки що рано, заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в коментарі ЗМІ. Тим часом Юрій Бутусов у статті на "Цензор.нет" розповів, що приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди направили на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська". Журналіст зазначив, що цей проєкт має найвищий політичний пріоритет, оскільки Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський готував для наших союзників по НАТО план формування 14 нових бригад, для яких Україна має знайти людей, а партнери – озброєння. За розрахунками Міністерства оборони та Генштабу, вартість проєкту однієї такої нової бригади обійдеться у близько 900 мільйонів євро. Це мали бути не живі гроші, бо 80% вартості мало становити важке озброєння у вигляді танків, бронетехніки та артилерії, яке союзники мали поставити зі своїх запасів озброєння або виробити нове. Першим таким проєктом нової комплектної бригади стала саме 155-та окрема механізована бригада, і заявив про цю бригаду сам президент Макрон. Франція виконала всі зобов’язання по озброєнню та підготовці бригади, які вимагали українці. Але на етапі підготовки з нової бригади ще у Франції втекло понад 50 військовослужбовців. Це викликало питання у керівництва Франції щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого дороговартісного проєкту.

“Такий підхід серйозно дискредитує увесь задум Зеленського, і тому почався скандал, тема була порушена на Ставці, і ДБР відкрило кримінальну справу. Основне питання, яке надіслало ДБР 10 грудня до командування сухопутних військ, – чи містили розпорядження ГШ ЗСУ та КСВ будь-які застереження щодо мобілізованих військовослужбовців, які не можуть бути рекомендованими як кандидати для проходження навчання на території Франції? ДБР розслідує основне для Зеленського питання - хто має відповісти за втечу солдатів у Франції? Але слідство не бачить, що насправді події у Франції не могли не відбутись, бо цей хаос був визначений заздалегідь”, – йдеться у статті.

Хто відповідав за формування бригади?

Сама 155-та бригада почала формуватись у березні 2024 року. Її командиром був призначений досвідчений офіцер – Дмитро Рюмшин, це видавалось обнадійливим. За формування та комплектування бригади відповідало Оперативне командування "Захід", пише Бутусов, а також командувач генерал Шведюк, начальник штабу полковник Селецький, та командувач сухопутних військ – генерал Павлюк.

“Але з самого початку виявилось, що у ОК "Захід" нема ні командних кадрів, ні солдатів, ні озброєння, ні ресурсів для створення нового з’єднання. Формування 155-ї бригади з перших днів було суцільним організаційним хаосом буквально в усіх компонентах, і служба вимагала великих зусиль від тих, хто намагався служити чесно, і до великих втрат через самовільне залишення частини з самого початку формування”, – зазначив журналіст.

У деталях: скільки військових і коли пішли у СЗЧ

Бутусов також опублікував графік комплектування 155-ї бригади, чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць та скільки у той же місяць бійців йшло у СЗЧ. Отже, у березні в бригаду набрали 46 бійців, троє дезертували. У квітні прийшло 123 бійця, шість пішли у СЗЧ, у травні 217, з них 31 втекли, у червні набрали ще 1978 військових, з них 185 пішли у СЗЧ, у липні бригада поповнилася на ще 3 882 бійця, з них 310 – у СЗЧ, у серпні набрали ще 2748 військовослужбовців, з них 217 – пішли у СЗЧ, у жовтні додалося ще 3211 бійців, з них 339 дезертували, у листопаді плюс 5832 людини, з них 448 пішли також у СЗЧ. 155-та бригада виїхала на навчання у Францію у жовтні, на той момент у бригаді вже було 935 СЗЧ, зазначає Бутусов.

"Тобто командування ОК "Захід" та командування сухопутних військ, ті, хто посилав бригаду, не могли не розуміти всі скандальні наслідки, не могли не розуміти, що СЗЧ буде і у Франції", – зазначив Бутусов.

Військових забирали на поповнення інших частин?

Крім того, Бутусов стверджує, що фактично комплектування бригади почалось у червні, але пройти повноцінну підготовку вони не встигли, бо у липні та серпні з 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин!

Тобто забрали з бригади майже усіх цілком придатних, яких комбриг та комбати тільки-но розставляли на посади, фактично обнулили усі попередні чотири місяці роботи, у березні-червні, тобто цей склад бригади організувався у серпні по новій, і тоді… видали наказ готуватись усім, хто залишився, до поїздки у Францію у кінці вересня.

Кого відправили на навчання у Францію?

У результаті у Францію було направлено у складі 155-ї бригади 1924 військовослужбовці, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше двох місяців. Особливо проблемними видавалися близько 150 людей, щойно набраних без всякого відбору, які були направлені до Франції навіть без проходження базової військової підготовки! Саме серед них і була найбільша кількість втікачів, зазначає журналіст.

Тобто у Францію командування сухопутних військ та ОК "Захід" послали не організовану та керовану військову частину, яка може чимало навчитись, а натовп людей, тільки-но одягнутих у військову форму, приблизно 30% від штату, які мали під час поїздки займатись організацією та знайомством між собою та з командирами!

Що відбувається у бригаді?

Але і це ще не все. У статті Бутусов розповідає і про те, що поки усе командування бригади було на навчанні у Франції, без присутності командирів бригади та батальйонів проводилось зарахування тисяч нових людей, в результаті у жовтні та листопаді на території України одразу після зарахування до складу з бригади втекли понад 700 осіб, які пішли в СЗЧ, жодного разу не побачивши своїх командирів. Але тим не менш, більша частина військовослужбовців, яких направили у Францію, не втекли, а готувались. Не втекли і понад 4000 набраних без відбору з ТЦК людей, які зайшли на поповнення бригади у вересні-листопаді, які за відсутності командування бригади та пункту дислокації, жили на території навчального центру ОК "Захід" та якось готувались тими інструкторами, яких туди направило оперативне командування. З 15 листопада рядовий склад бригади почали повертати в Україну, а штаб бригади залишився за планом підготовки для завершення штабних занять, за які французькі інструктори поставили найвищі бали.

"Штаб бригади прибув до України 30 листопада, але познайомитися зі своїми новими 4 тисячами підлеглих, які чекали у навчальному центрі, провести заплановані додаткові навчання з тими, хто не зміг отримати усіх необхідних знань, комбриг Рюмшин не встиг. За відсутності штабу бригади та комбатів, командування ОК "Захід" та КСВ почали перекидати ненавчених та незлагоджених людей у район Покровська", – пише Бутусов.

Висновки комісії: що не так?

Бутусов також зазначає, що одночасно після прибуття комбрига Рюмшина з Франції до Покровська, під час розгортання бригади, 4 грудня туди завітала комісія Сухопутних військ, яка швидко написала висновок, що у втечі 50 військовослужбовців бригади у Франції винуватим є... командир бригади, який нібито не приділяв часу спілкуванню з особовим складом, і тому вони повтікали!

За словами Бутусова, за кілька днів комбриг Рюмшин, який тільки-но встиг створити у цьому хаосі якусь мінімальну керованість і намагався врятувати ситуацію, був відсторонений від посади, також було відсторонено декілька офіцерів штабу, один з комбатів, і призначені нові командири, які взагалі не мали ніякого розуміння щодо стану справ у бригаді.

В результаті, каже Бутусов, хаос в управлінні тільки посилився, керованість стала значно гіршою, і за перший тиждень грудня ще до вступу у бій у бригаді сталось ще 198 СЗЧ, а з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість.

А ось що каже про організацію та підготовку один із офіцерів бригади на умовах анонімності: "Людей давали, тільки щоб нагнати процентовку заповнення штату, суто формально, людей забрали, яких спочатку готували, потім нагнали нових, але не дали готувати на конкретних посадах, не дали часу організувати підготовку відповідно до спеціальності".

Бутусов також заявив, що 95% командирів бригади не воювали, і самі потребували тривалої підготовки та відбору, перед тим як довіряти їм командування.

"100% технічних фахівців бригади треба було готувати з нуля, на дрони, на техніку, на управління, і часу зліпити з них таких фахівців не дали", – зазначив журналіст.

Другою проблемою у бригаді стала постійна зміна штатів, яка взагалі не дозволяла закріпити та навчати людей на посадах. А оскільки штаб бригади був у Франції, якість підготовки більшості особового складу, які перебували у навчальному центру ОК "Захід", була низькою.

Погано організований та некерований колектив неможливо якісно навчати. Про це говорять декілька інструкторів 10-ї гірсько-штурмової бригади, яких ОК "Захід" залучив до бойової підготовки. Крім того, якість підготовки по багатьох спеціальностях, насамперед, оператор БПЛА, виявилась дуже низькою. Фактично, усі люди, призначені на посади технічних фахівців, не були готові до негайного виконання обов’язків, і потребували додаткового відбору та стажування у бойових частинах, щоб набути реальної боєздатності. Таку підготовку бригада отримала можливість робити тільки після введення у бій.

Що із озброєнням бригади?

Окрему частину у статті Бутусов приділив і темі озброєння бригади. Він зауважив, що штатом бригади передбачено озброєння понад 150 дронів, у тому числі 137 – Мавік-3. Цифра незначна, з огляду на те, що штат передбачав 6 взводів БПЛА у кожному механізованому та стрілецькому батальйонах, та батальйон БПЛА у складі трьох рот. Втім, журналіст заявив, що жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави нібито не отримала. А купляти дрони, обладнання, машини зі своїх тилових зарплат бійці не змогли. Таким чином, повністю укомплектована піхотою, артилерією та бронетехнікою бригада не мала дронів – основних засобів розвідки та управління у сучасній війні, що робило її фактично обмежено придатною для ведення бойових дій. За допомогою волонтерів бригада після прибуття на фронт змогла розгорнути не більше 5-6 стрімів одночасно, основною проблемою є відсутність навчених операторів. 17 мільйонів гривень для закупівлі партії дронів бригада отримала від Міноборони через 10 днів після вступу у бій. Але і це не все.

"Також повністю були відсутні засоби РЕБ, не було часу обладнати всі бойові машини надійними решітками, не було самих решіток. Усе це прохали у волонтерів, жодних заявок на дрони та РЕБ Міноборони не виконало. В результаті новенькі танки "Леопард-2А4" та бронемашини VAB зазнали втрат при перших же спробах застосувати їх на фронті від ворожих дронів. Бронемашини VAB та танки AMX-10 після прибуття на кордон навіть не були обслуговані, через це багато технічних проблем. Дивізіон новітніх 155 мм САУ "Цезар", уся інша бригадна артилерія та мінометники не встигли пройти повноцінний курс стрільб, та вчаться стріляти вже під час виконання бойових завдань. Усі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими. 4 грудня при проведені випробувальних стрільб з 10 мін не вибухнула жодна. Міномети не могли надати вогневу підтримку, навчити мінометників не було чим, Міноборони постачання мін до війська не контролює та браковані міни не вилучає", – написав Бутусов.

Більшість воїнів 155-ї механізованої бригади б’ються за кожну позицію!

Водночас Бутусов зазначив, що більшість воїнів 155-ї механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов’язки. Але в результаті такого ставлення до життів воїнів, 155-та бригада з перших днів має значні втрати. Там є комбати, які ходять на штурм, тому що більше нема кому, там є солдати, які до останнього б’ються за кожну позицію, і з перших днів роблять справжні подвиги. Люди навчаються бути військовою частиною ціною втрат. І значна частина тих, хто не встиг відчути єдність з колективом, продовжує тікати у СЗЧ. Крім цього, Бутусов заявив, що нині військове командування намагається зняти з себе відповідальність у цій історії.

“Окремо варто сказати про військове командування, яке зараз намагається заховати правду і використати справу ДБР для зняття з себе відповідальності”. При направленні на фронт ОК "Захід" та КСВ на початку виставили оцінку "незадовільно" в Акті оцінки спроможностей бригади. Але хтось надавив зверху у керівництві ЗСУ, і генерали усе підписали і випхали на фронт взагалі небоєздатну бригаду, намалювали їй "задовільно". Полковник Галимський з ОК "Захід" без узгодження з командуванням бригади гнав людей на фронт, не даючи зібрати речі, частково без зброї, чим сильно заплутував нормальну організацію відправки частини", – пише він.

А ще журналіст заявив, що власне намагання командування ОК "Захід" та командування сухопутних військ позитивно відзвітувати перед керівництвом ЗСУ, МО та Ставкою призвело до фальсифікації реальності.

“Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після зняття комбрига Рюмшина посилив боєздатність 155-ї бригади направленням у Покровськ комісії у складі командувача ОК "Захід" Шведюка та начштаба ОК Селецького, які відповідали за її підготовку. Все на нервах, на криках, бо така ціна хаосу, який наша влада сама і створює”, – написав він.

Ба більше, 30 грудня полковник Селецький помер від серцевого нападу під час виконання службових обов’язків, каже Бутусов. І розписав, хто за що відповідав.

"Селецький переживав за справу, і тому, якщо ми хочемо зберегти життя людей та розслідувати справу 155-ї, щоб таке більше не повторювалось, питати треба не з загиблих, звільнених та не з померлого. А з тих живих та бадьорих, які дали такі накази та висували такі неадекватні вимоги: Президент Зеленський, який дав нереальні обіцянки Макрону та взагалі не контролював реалістичність своїх доручень; Міністр оборони Умєров, який не звернув жодної уваги, як готується та оснащується така важлива бойова бригада; Головнокомандувач ЗСУ Сирський, який ставить завдання у ручному режимі і не здатен організувати плановий процес організації, підготовки та застосування резервів; Командування сухопутних військ – Павлюк, та командувач ОК "Захід" - Шведюк, які знали, що відбувається, але сліпо виконували неадекватний наказ направити небоєздатну частину на фронт; Міністр стратегічної промисловості Сметанін, який продовжує безсоромно та безкарно постачати на фронт браковані міни і освоювати бюджетні кошти на крові українських воїнів, яких Сметанін позбавляє боєприпасів", – пише журналіст.

Хто ще відповідальний?

Крім того, Бутусов наголосив, що відповідати за те, що відбулося мають і багато керівників ОК та КСВ, які все це знають, бачать, але підписують папірці, які від них вимагають, а потім за ці фейкові звіти та акти спроможностей платять кров’ю солдати, патріотичні та вмотивовані громадяни, кращі з кращих, які бачать цей безлад, але роблять усе можливе, попри усі ці труднощі та захищають нас усіх.

“Звертаюсь до громадянського суспільства – будь ласка, допоможіть у поширенні цієї історії, щоб змусити владу заборонити формування нових нічим не забезпечених бригад, припинити шкідливі піар-проєкти влади в армії, і спрямувати усі наші ресурси на поповнення боєздатних та досвідчених бригад та батальйонів. 155-й бригаді потрібна максимальна допомога для збереження", – написав журналіст.

Зеленський скликає Ставку?

А потім Юрій Бутусов заявив, що 3 січня Зеленський нібито скликає Ставку, де будуть обговорювати факти, вказані у розслідуванні журналіста. Останній зазначив, що сподівається, що керівництво країни відзначить героїзм солдат та офіцерів 155-і бригади, які в таких умовах, попри все, продовжують битися за Покровськ, бо більшість бійців показали характер, і їх дії в таких умовах заслуговують поваги та визнання. А також висловив сподівання, що будуть зроблені висновки і щодо інших бригад, аби історія не повторилася.

Сподіваюсь, будуть зроблені висновки і по інших 140-х, 150-х бригадах, і процес формування нових 150-х та вже і 160-х бригад буде зупинений. Сподіваюсь, що замість тривалих розбірок, людей, які знаходяться у складі нових бригад, що зараз формуються на полігонах, негайно направлять на критичні напрямки фронту для поповнення досвідчених та боєздатних бригад та батальйонів, які знищують найбільше окупантів з найменших. І щоб саме досвідчені бригади та батальйони отримали достатній час для проведення БЗВП та злагодженості з мобілізованими бійцями.

Реакція військових з інших бригад

На розслідування Бутусова відреагували й військові з інших бригад. Зокрема заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що ситуація із ймовірним масовим дезертирством у 155-й механізованій бригаді Анна Київська — не унікальна.

"Ситуація, подібна 155-й бригаді, така не єдина. А відносно «типова» майже для всіх цих новостворених підрозділів. Які організували з людей без бойового досвіду, без офіцерської та сержантської основи, без структури. І кинули на важкі напрямки. Можна навчати у Франції, в Штатах - де завгодно - але якщо немає структури з досвідченими кадрами, немає розуміння, як побудувати дієвий підрозділ, і взагалі, як йому воювати в сучасних умовах - в результаті можуть бути лише про***бані мільйони фінансування та сотні СЗЧ. На полі бою ці, розбиті в перші ж дні підрозділи, все одно придають до досвідчених бригад - що створює для цих бригад проблеми, адже управляти ними дуже складно. А могли би просто інтегрувати набраних бійців, підсилюючи вже існуючі підрозділи технікою та ресурсами. Можем і далі створювати нові підрозділи, вбивати людей, навіть витрачаючи до цього купу грошей на їхнє озброєння. А можем нарешті змінити підхід та масштабувати досвідчені бригади", – написав Жорін.

Ба більше, про те, що 155 бригада нібито розвалюється заявили і в Forbes.

"Українське командування підсилює війська у Покровську, на який націлилися росіяни. Однак 155-а механізована бригада, яка мала відіграти в цьому важливу роль, почала розвалюватися, не доїхавши до фронту", – пише видання.

Бригада “розвалюється”?

Як зазначає видання, ця бригада є однією з небагатьох у ЗСУ, яка має на озброєнні німецькі танки "Леопард 2" та французькі гаубиці "Цезар". Номінально у штаті бригади мало би бути понад 5800 військовослужбовців, що зробило б її однією з найбільших у ЗСУ. Але, і у Forbes, заявили, що близько 1700 військовослужбовців самовільно залишили бригаду, коли протягом дев'яти місяців вона проходила підготовку в Україні, Польщі та Франції.

Крім того, видання наводить думку колишнього військовослужбовця ЗСУ, засновника аналітичної групи Frontelligence Insight, який діє під псевдонімом Tatarigami. За його словами, причини масового дезертирства в бригаді криються в "організаційному та лідерському провалі". Він зокрема також критикує стратегію президента Зеленського і головкома ЗСУ Сирського, які віддали перевагу формуванню нових бригад з нуля замість поповнення новобранцями наявних досвідчених бригад, які тепер страждають від гострої нестачі особового складу.

Потрібно доокомплектувати наявні бригади!

Також кількома місяцями раніше, ще до того як випливла історія із 155 бригадою, але активно обговорювалося, яких змін потребує українська армія, начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич називав злочином проти держави створення нових бригад без укомплектування наявних бійцями; оснащення новостворених бригад західною бронетехнікою за умови, що вони укомплектовані мобілізованими, які не мають належної підготовки та мотивації; а також призначення на командні посади людей, відповідальних за провал наступу.

Нова перевірка в Сухопутних військах! Заява міністра оборони!

Тим часом міністр оборони Рустем Умєров заявив, що відомство проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ. Мова про аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та перевірку на дотримання законодавства. За словами міністра оборони, на основі результатів перевірки буде запроваджена реформа у системі управління та кадрової політики; проведена оптимізація управлінських процесів та підсилиться боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ СКАНДАЛ у ЗСУ! Бійці 155-ї бригади масово пішли в СЗЧ! Жахливі подробиці! Що відбувається?!