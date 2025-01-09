Масове СЗЧ у 155-й бригаді: хто підбурив бійців тікати з фронту, нові деталі

З'явилися нові деталі гучного скандалу із 155-ю окремою механізованою бригадою. Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий вперше офіційно прокоментував СЗЧ та інші проблеми бригади. А в ДБР заявили про затримання командира однієї з рот 155 ОМБР, який пішов у СЗЧ і підбурив на це своїх бійців.

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Після оприлюднення скандальних подробиць про формування 155-ї окремої механізованої бригади "Анни Київської", яка три місяці перебувала на навчаннях у Франції та мала стати взірцем у ЗСУ, минув час, однак скандал не вщухає. Після того, як 31 грудня воєнний блогер і журналіст Юрій Бутусов заявив, що частина бійців дезертирували ще у Франції, а в цілому кількість тих, хто пішов у СЗЧ зі 155-ї бригади, перевалює за півтори тисячі військових, почали спливати нові подробиці.

Тривалий час вище командування не коментувало скандал публічно, однак 5 січня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що "приділив окрему увагу проблемним питанням, які необхідно вирішити" щодо 155-ї механізованої бригади. Щоправда, це і була єдина публічна реакція влади на цю ситуацію. Та згодом для "Інтеру" на запитання відповів командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.

Офіційна реакція генерала Сухопутних військ

8 січня Михайло Драпатий опублікував розлогий пост на своїй офіційній сторінці в Фейсбук, де висловився про скандал із бригадою.

"Днями доповів Верховному Головнокомандувачу Збройних сил про ситуацію в 155-й бригаді та рішення, які ухвалюються командуванням Сухопутних військ для підтримки підрозділу та вирішення проблемних питань, озвучених як самими військовослужбовцями, так і журналістами. Роз'яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних. Також зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які зараз працюють в підрозділі, відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни "Анни Київської" виконують бойові задачі та оперують наданим Францією озброєнням", - написав він.

На думку Драпатого, виходити в публічну площину з інформацією про проблеми бригади було зарано. Він вважає, що спочатку мали встановити всі обставини. Водночас він розповів, які заходи наразі вживаються в комісії Сухопутних військ для стабілізації ситуації в 155-й бригаді.

"Всі події зі створенням 155-ї бригади сталися до мого призначення в КСВ. Однак вважаю своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно - на всіх рівнях, які від мене залежать",- додав він.

Командувач Сухопутних військ зауважив, що формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі терміни - всього за кілька місяців. Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу. Проєкт такого масштабу для командування Сухопутних військ став викликом, тож визнав, що не всі служби спрацювали на відмінно, але зазначив, що французька сторона повністю виконала свої зобов'язання перед Україною. Крім цього, Драпатий зазначив, що наразі завдання Збройних Сил – довести, що цей проєкт є ефективним та виправити всі помилки, а також - не повторювати їх у майбутньому.

Хто допустив помилку

У своєму пості Драпатий запевнив, що більшість системних недоліків, допущених командуванням Сухопутних військ, Генеральним Штабом ЗСУ та Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади наразі проаналізовані, їм надана оцінка, а за окремими питаннями вже реалізуються рішення.

Водночас командувач зауважив, що ці проблеми будуть притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосовувати в бойових діях, вище командування має це усвідомлювати і враховувати. Однак і причини, чому так відбувається, теж всім зрозумілі.

Крім цього, Михайло Драпатий наголосив, що бригада перебуває на фронті менш як місяць, а це той період, коли проявляються всі недоліки у комплектуванні та підготовці особового складу. Він також подякував бійцям, які воюють, та оголосив про створення окремої пошти та гарячої лінії для бійців 155-ї бригади, мовляв, готовий вислухати кожного солдата.

Що із забезпеченням бригади

Окрему частину допису Драпатий приділив забезпеченню та підготовці бригади. Каже, що отримав від командира потребу і вона вже опрацьовується на всіх рівнях. Крім цього, додав, що і Міністерство оборони вже включено в процес забезпечення по максимуму.

Драпатий про масове СЗЧ

Ситуацію із СЗЧ Драпатий називає непростою та вважає це головним викликом, з яким зіштовхнулася бригада – це низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. Й назвав це, а також залучення підрозділів в бойові дії, причинами, які зумовлюють кількість СЗЧ в 155-й бригаді й зазначив, що тому для посилення комбрига в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів. За словами Драпатого, вже є певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частину.

Шукають офіцерів в бригаду

Також генерал заявив, що особисто займається пошуком офіцерів, яких рекомендуватиме комбригу. Й зазначив, що як тільки це питання буде вирішено - з’явиться керованість особовим складом. Водночас він зауважив, що під час висвітлення подібних новин слід не забувати про тих воїнів, які продовжують воювати і роблять це взагалі вперше, й перерахував, які плюси є в бригади, про які мало хто говорить.

"Я вдячний журналістам, які висвітлили наявні проблеми. Але також закликаю пам’ятати, що прямо зараз воїни бригади отримують свій перший бойовий досвід, проявляють себе і дуже чутливі не лише до несправедливого ставлення, але і до однобокого висвітлення умов їхньої служби. Бійці бачать не лише проблеми, але і позитивні сторони. Наприклад, розвиток безпілотних систем в бригаді, впровадження таких інструментів, як Армія+, наявність якісного озброєння, наданого партнерами, яке, між іншим, ефективно застосовується. Саме тому за моїм рішенням від 8 січня діятиме спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ для військовослужбовців 155-ї бригади. Окрім офіційних щоденних доповідей хочу мати прямий контакт та чути бійця, розуміти, наскільки наші рішення впливають на його мотивацію та реальний стан справ", - сказав він.

Перший затриманий

Водночас нагадаємо, що 2 січня в ДБР повідомили, що відкрито кримінальне провадження щодо ситуації в 155-й бригаді за статтями Кримінального кодексу України "перевищення військових повноважень" та "дезертирство".

Утім, інших деталей в ДБР поки що не оприлюднюють, щоб не зашкодити слідству. Втім, надвечір 8 січня там зробили нову гучну заяву – затримано командира однієї з рот 155-ї ОМБР, який не лише сам пішов у СЗЧ, а й підбурив на це своїх бійців. Військовому оголосили про підозру.

І вже 8 січня ввечері стало відомо, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов розповів про неналежне формування новоствореної 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка воює під Покровськом.

Він стверджує, що під час навчань у Франції її самовільно залишили 50 військовослужбовців.

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